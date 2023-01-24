每天人们所吃的食材不乏中草药，可调理健康，也为养生。一些具疗效的中草药，最好咨询中医师，根据体质斟酌服用。本栏目解读日常食用的中草药，加深认知。

芦荟属多肉植物，能于花圃或盆栽内种植，并已成为观赏植物而流行于现代园艺中。

芦荟容易生长，盆栽需要在排水良好、砂质盆栽土壤和明亮日照的环境。芦荟会因过多日照而焦褐，或因排水不良而枯萎，考虑到排水问题，建议使用品质良好的增殖混合土或仙人掌和多肉植物混合土种植。盆栽需要完全干涸后再浇水。

种植过芦荟的人，经常看到盆内因为芦荟母植株旁生幼株变得拥挤，这时应当分株重新栽种，以利生长也帮助避免病虫害散播。

芦荟有妆用及药用价值，许多消费产品都使用芦荟作为原料。芦荟传统用于多种皮肤治疗，它包含氨基酸和复合多糖物质，对皮肤的保湿特别有效果。

作为传统中药用，芦荟味苦，性寒，归大肠经和肝经。既有泻热通便、清泻肝火的功效，还可治疗热秘及小儿热惊，是一味很好的泻下、清肝的药材。根据记载，它也具有抗菌与抗炎作用；保肝，抗胃损伤等等。

哪些人适合使用？

临床上，芦荟较适合下列人群使用：

·经常便秘或患有痔疮者；

·美容养颜者；

·肝火旺盛者

对于孕妇和月经期间的女性来说，不建议食用芦荟，因为它会引起消化道不良反应，如腹痛、恶心呕吐等等，还会导致血量增多或者流产。

●蜂蜜芦荟汁做法

1.新鲜芦荟叶一片，洗净；

2.将芦荟去皮；

3.芦荟切成丁；

4.切丁的芦荟放入开水中煮15分钟；

5.将芦荟取出，芦荟汁水搁置5分钟，等待稍微降温后，再加上蜂蜜就可以饮用。