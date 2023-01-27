缺少一两颗牙齿 真的没关系吗？

许多人可能觉得缺少一两颗牙齿不会影响生活，因此在牙齿脱落后也并不急于替换。但，事实确实如此吗？

成年人的牙齿脱落后，若不采取任何行动，牙齿之间会有空隙，其他牙齿会向这个空隙靠拢，占去一部分空隙，最终可能导致牙齿弯曲或歪斜。这会影响咬合力，也会损害其他牙齿，导致口腔卫生问题，并影响你的仪表。

缺失牙齿的后果

进食：虽然大多数人可以适应缺少一到两颗牙齿的情况，但这也会影响你的咀嚼能力。缺少牙齿的情况下，咀嚼效率随之降低，你得用更大的力气来咀嚼食物，下巴和牙龈将不得不更加使劲，这可能会导致严重损伤或牙齿断裂。如果食物太大块而无法经过充分咀嚼被分解，你可能会面临影响消化系统健康的风险。

缺少牙齿将需要更大的力气咀嚼食物。（图/T32牙科中心提供）

说话：牙齿对我们如何发音至关重要。根据牙齿缺失的情况，可能导致你的咬字不清，影响沟通效率。此外，采用假牙等牙齿替换选项，有时会导致更多问题。因为牙槽骨和牙龈脊会萎缩，使上下颌骨的咬合发生变化。变松的义齿也会导致不适，引起疼痛和感染等健康问题。

失去牙齿可能导致周边的牙齿错位、变形。（图/T32牙科中心提供）

牙齿排列：当你失去一颗或多颗牙齿时，周围的牙齿会不断向缺牙的空隙处移位倾斜。因此，其他牙齿会逐渐变形、损耗、错位，一直拖延不采取措施可能导致将来替换牙齿的程序变得更复杂。

仪表：牙齿对维持面部外观起着至关重要的作用，当多数或全部牙齿缺失以后，面部肌肉的支撑会减少，你的脸颊和嘴唇可能会开始向内凹陷，面部皱褶增多，面容会呈现明显的衰老。

认识植牙

如果你正在经历由于缺失牙齿带来的种种不便，植牙是其中一个应对方案，让你重拾笑容，以更好的状态吃饭、交谈。

植牙种类多，功能也有差别，需要专业的牙医进行术前检查后，才能建议最适合你的植牙方案。

T32四大植牙种类：

单一植牙：一颗植牙 植牙支撑牙桥：两颗植牙+牙桥 全口速定植牙（Pro-arch）：上颚或下颚全口植牙 半固定活动假牙：两个到四个植体支撑假牙

此外，在寻找牙科诊所询问植牙疗程时，应留意以下事项，因为它们会影响你的植牙疗程：

当⽇植牙⽅案：T32会将拔牙与安装临时义齿安排在同一天进行。因此，你无需前往不同的诊所并等待数月才能获得一副新的义齿。 优质产品：T32采用的植体是业界优秀的瑞士品牌，品质一流、耐用性强。 科技辅助：通过X光和CT扫描，牙医能精准的把植体植入正确位置。 经验丰富的牙医团队：你的手术和随访将由同一个专业牙医团队负责进行。 透明报价：手术项目标价清楚明确。拥有灵活的付款方式，并让你从一开始就知道植入价格计划的全部费用，不含任何隐藏费用。

华语植牙讲座 免费入场

T32牙科中心每个月举办华语主讲的植牙讲座。主讲者口腔修复牙医黄敬文医生，将为你介绍植牙前应当考虑的事项、微创非翻瓣植牙手术、解决戴假牙的烦恼，以及T32植牙过程。

若想了解更多关于植牙的信息，可报名参加：

日期：2023年2月15日（星期三）

地点：Camden Medical Centre #17-03, 1 Orchard Boulevard, S248649

时间：下午3时30分至5时30分

你可以通过以下方式了解更多关于讲座的资讯或预约座位：

（SMS）[Name 姓名] 98306990，或上网登记。

训练有素的牙医能确保你获得应得的最佳护理，免除后顾之忧。想了解详情，请拨电67331388预约检查。

【本文由T32牙科中心呈献】