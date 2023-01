精神分裂症不一定是遗传

精神分裂症患者应接受适当治疗,以免情绪、行为和日常生活受影响可能导致抑郁症、焦虑症等并发症,甚至对生活失去希望,产生自杀倾向。患者的亲友应多给他们支持与关怀,并正确认识与了解精神分裂症,多倾听患者的需要,并鼓励持续接受治疗。

根据心理卫生学院于2021年公布的数据显示,我国每43人中就有一人在其一生中被诊断出患上精神分裂症或其他精神性疾病。

精神分裂症(schizophrenia)是一种慢性严重精神疾病,会影响人们的思维、感觉和行为。尽管精神分裂症不如其他精神疾病常见,但症状可能非常严重,不容小觑。

陈震霆医生说,精神分裂症患者面对的症状大致可分为阳性症状和阴性症状。(心理卫生学院提供)

心理卫生学院错乱症精神科部门精神科顾问陈震霆医生受访时说:“我们一般向病人自身和病人的亲友收集部分资料,从所收集的资料中帮助我们为病人进行诊断,诊断参照国际公认的诊断标准《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fifth Edition,DSM-5)或《国际疾病分类(第11版)》(International Classification of Diseases,Eleventh Edition,ICD-11)进行。必要时,医生也会为病人验血或做脑扫描检查,以便做出准确的诊断。”

青少年患病难识别

年轻人在成年早期也可能罹患精神分裂症或其他精神疾病。2016年新加坡心理健康研究(SMHS)的数据揭示,精神分裂症和其他精神疾病的平均发病年龄为23.1岁。陈震霆医生解释,无论是年轻人或成年人,若患有精神分裂症,症状都相似。然而,患上精神分裂症的青少年可能更难以识别,旁人或亲友所观察到的一些变化往往也可能被归结为青少年时期成长的一部分。

陈震霆医生也说,精神分裂症的发病确切原因尚不清楚,但可能与遗传、生理、心理和社会因素等有关,这些因素都会增加个人患上精神分裂症的风险。

可分阳性和阴性症状

精神分裂症患者面对的症状大致可分为阳性症状和阴性症状。陈震霆医生解释,阳性症状即出现幻觉,精神分裂症患者可能会听到或看到别人见不到的东西或开始妄想,他们开始坚定地对某事物偏执固定的信念,这种信念是基于一种奇怪或错误的观点。而阴性症状,则表现为对生活和活动失去兴趣,更多地孤立自己,并与社会隔绝和他人保持距离。

绝大部分精神分裂症患者发病时缺乏病识感,让病人配合就医非常困难。这是由于精神分裂症患者并不会认同自己所出现的症状是不正常的,因此他们可能认为自己并没有必要看医生,更不愿意接受治疗,而导致病情加剧或恶化。

如何预防患上精神分裂症

那么,该如何预防才能避免患上精神分裂症?陈震霆医生说,目前没有方法可预防这种疾病。一些精神分裂症患者属于家族遗传,不过大多数的精神分裂症病人并没有家族病史。

精神分裂症患者须接受长期治疗,包括服用抗精神病药物,许多患者还可从心理学家和职能治疗师的帮助与支持中受益。

精神分裂症患者若不接受适当治疗,可能严重影响病人的情绪、行为,以及日常生活,还可能导致抑郁症、焦虑症等并发症,引起药物滥用、辍学、失业、社会孤立等,甚至萌生自杀念头。陈医生说,精神分裂症患者可能感觉抑郁,甚至对生活失去盼望,这将导致症状复杂化。

家人亲友应多关怀多聆听

患者家属或亲友可以做的,就是尽早发现身边的人可能患有精神分裂症,尤其当他们出现幻觉或开始妄想时,或变得烦躁、常常自言自语或变得多疑,其他迹象包括社交退缩,或学习成绩退步等。

精神分裂症患者的亲人或朋友应对他们提供支持与关怀,正确认识与了解精神分裂症心理疾病,并多倾听病人需要,鼓励病人持续接受治疗。若病人坚持自己的妄想或幻觉确实发生过,亲友们应正视这个问题,鼓励患者与他们信任的医护人员如家庭医生交谈。若患者有伤害自己的想法,在紧急情况下,可拨打995寻求援助。

