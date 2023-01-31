健康饮食7贴士 吃得开心又安心

农历新年过半，吃吃喝喝之余，也应该反思一下，过去一年的饮食欠缺什么，在新的一年里，有哪些健康饮食需要多加注意。

这里，提供一些新年健康小贴士供参考：

·奇亚籽

2022年，奇亚籽相当受欢迎，新一年的饮食中，依旧应该占有一席之地。奇亚籽可使用在布丁、椒盐卷饼、果酱里，它富含纤维和丰富的抗氧化剂，可以在奶昔中加入一匙奇亚籽，或者把它们浸泡在植物奶中当零食吃。

·早上喝咖啡

什么时候喝杯咖啡最理想？早上喝一杯，令人心情舒畅。研究人员也发现，每天喝1.5杯（最多不超过3.5杯）咖啡的人，即使在咖啡里加了一茶匙糖，在追踪研究期间，这些喝咖啡的人死亡的可能性，要比不喝咖啡者低30%。

·食物帮助补水

常说每天喝八杯水，以维持身体所需水分。你不需要仅靠喝水来补充水分，水果和蔬菜也是补水的重要来源，例如草莓、橙、葡萄、黄瓜或芹菜等。

·限制摄取加工肉类

偶尔吃点香肠并不会对健康造成太大损害，但是加工过的肉类与癌症、二型糖尿病和心脏病有关。

植物基替代品是一个更安全的选择，不过也需要尽可能找到加工较少的食品选择。植物基食品是以植物原料，包括藻类和真菌类，或其制品为蛋白质、脂肪等来源加工制成，具有类似某种动物来源食品的质构、风味、形态等品质特征的食品。

·全谷物为主食

在饮食中加入高纤维食物，如燕麦或玉米。一片全麦面包、半杯煮熟的燕麦片和三杯爆米花加在一起，就能满足每日推荐的全谷物摄入量。

研究显示，抹茶可提供丰富的抗氧化剂，如儿茶素、维生素A、C、E和叶酸等。（档案照）

·下午茶换成抹茶

虽然抹茶没有明确的研究表明它是一种健康食品，但它有一些好处，包括提供丰富的抗氧化剂，如儿茶素、维生素A、C、E，以及叶酸等。

·避免黏牙零食

干果、糖果、软糖等这些食物会黏牙缝，让糖分滞留在口腔里，助长细菌生长。因此，喜爱甜食者，应减少吃这些零嘴。