含钙质食物有助　风湿病骨质修复

风湿病患者，建议多吃富含优质蛋白、维生素和易消化的食物，以保证营养全面。此外，一些食物有助于缓解风湿症状，患者可适量吃。本报《活得好》请庆德堂的杨伟苓医师为风湿病患者提供饮食建议。

风湿病患者日常该怎么吃，杨伟苓医师举例：每日喝250至500毫升牛奶、一个鸡蛋、适量精瘦肉、多吃新鲜绿色蔬菜、多喝白开水。钙质丰富的食物有利于风湿病骨质修复。

可适量吃有利于减轻风湿病症状的食物，如苦瓜、丝瓜等具清热解毒的功效，可缓解关节局部红热疼痛；薏仁、山药、扁豆、玉米、冬瓜、莲子、芡实、赤小豆等具健脾利湿的功效，可缓解关节肿胀。

预防风湿病的建议：

■对于常见风湿病，如痛风、退行性骨关节炎及关节周围软组织风湿病，健康的生活作息和饮食会起到一定的预防作用。星期三到五次运动，包括有氧运动、伸展柔韧运动、力量训练、灵活度训练和平衡训练，将减少肌肉、肌腱、韧带等软组织的损伤。

■避免风寒湿邪侵袭：防寒保暖，避免阴冷潮湿、冒雨涉水，避免直吹风扇和冷气。若长期冷气房睡觉，建议穿长裤和袜子。

■维持正常体重：体重越重，对关节的压力越大，同时身体内部的代谢也会出现异常，大大加重关节发炎的几率。

■避免过度劳累：饮食有节、起居有常、不妄作劳。

■预防和控制感染和外伤。早诊断、早治疗。