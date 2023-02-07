识别抑郁症状 及时求医治疗

抑郁症是一种常见的精神疾病，很多人会认为抑郁症患者缺乏意志力，无法战胜心魔，是性格有缺陷。种种负面标签阻碍了患者寻求帮助。事实上，患上抑郁症并非个人失败。医疗社工说，抑郁症会出现身体症状，帮助患者恢复的方法有很多，包括药物治疗与改变生活方式，及时治疗可避免扰乱日常生活。

医疗社工杨惠晶说，身体症状可能是抑郁症其中一种表现。（受访者提供）

抑郁症是一种可以引发身体和心理症状的疾病，它会影响患者的身体、情绪以及思想。如果不及时治疗，抑郁症甚至会扰乱日常生活。然而，与抑郁症相关的负面标签往往导致人们因为感到羞耻而阻断求助管道。

根据新加坡保健服务集团综合诊疗所医疗社工杨惠晶的观察，许多亚洲人不习惯公开谈自己的情绪。她说：“就如人们常提到‘男儿有泪不轻弹’或‘哭泣是软弱的表现’。这类看法往往喻示着表露情绪是负面的，或是显示出自身弱点。”

此外，缺乏对抑郁症的认识可能会导致人们将抑郁症视为一种软弱的表现，而不是一种可以治疗的疾病。

全职看护者主动求助 敞开心扉走出抑郁

年约50多岁的G女士在去年几乎每隔一个月都会到综合诊所看病。她经常申诉身体疼痛和头痛，也坦言看过很多医生，包括转介看专科医生，但疼痛一直持续。

G女士的母亲是一名癌症康复者，但患有失智症。杨惠晶在初次见到G女士时，觉得她显得十分活泼开朗，但经过几次会面，G女士渐渐坦露自己的脆弱。她夹杂着华语和福建话讲述独自照顾母亲所面临的挑战。

G女士有五个兄弟姐妹，但他们总是以工作和各自的家庭为理由推辞照顾母亲。此外，母亲大部分的日常活动都需要密切监督，G女士担心夜晚睡得太沉，无法对母亲的突然呼救做出反应，而经常感到焦虑。

G女士也说，在辞掉工作成为全职看护者后，她陷入经济困难。由于她的兄弟姐妹不给予任何援助，她得动用个人储蓄和依靠政府津贴。她曾试图找兼职工作，但由于经济不景气再加上工作技能不匹配，一年多来屡次求职失败。她开始觉得自己对母亲和社会已无价值。

此外，单身的G女士坦言成为看护者后，渐渐拒绝朋友邀约、断绝社交活动，把开销降至最低，但也因转向食物寻求慰藉而暴饮暴食，甚至导致她患上糖尿病和高脂血症。

与医疗社工杨惠晶持续见面好几个月后，G女士逐渐打开心扉，更愿意主动寻求帮助。同时，她努力管控慢性疾病，并为自己设定可达到的看护者职务目标。

杨惠晶希望人们能以G女士的个案为借鉴。她说：“我们必须明白人们有各种情绪是正常的，抑郁症从来不是软弱的表现，在适当支持下是可以治疗的。”

当我们对个人情绪和抑郁症状有了更多认识后，就能以更健康正面的方式应对，提高生活质量。杨惠晶鼓励患者向精神科医生、心理学家、社工和辅导员等医疗工作者寻求专业支援。

抑郁症不是性格缺陷

杨惠晶说，抑郁症通常会伴随着症状，而身边至亲应保持警觉性。若能在这些症状加剧之前，尽早察觉并提供适当援助，将有助于防止人们进一步陷入抑郁的漩涡。

杨惠晶指出，抑郁症可能由生理因素如遗传、激素和神经递质、心理因素如失落感、挫败、压力、孤立感，以及环境如自然灾害、创伤、药物滥用、睡眠缺乏等因素共同引起。

要强调的是，有抑郁症并不代表缺乏意志力或有性格缺陷。她解释：“人们的身体会随着思想、情绪以及行动而做出反应。当感受到悲伤、焦虑或压力时，身体会与这些情绪相互协调，并可能随着时间形成身体症状。”

时时观察身心反应

抑郁症的症状可包括头痛、身体疼痛、呼吸困难、疲劳、消化问题、饮食或体重变化、睡眠紊乱或容易烦躁。这些症状可能是大脑或身体所发出的信号，暗示人们关注生活中潜在的触发因素。通过识别触发因素和引起相关情绪的环境，便能采取管理措施。

虽然人们可能无法完全控制触发因素，但可以采取行动减轻抑郁症的症状。杨惠晶提醒：“时时观察自己的身心反应。身体症状可能是正在经历抑郁症的表现之一。如果发现自己长时间出现任何身体症状，应当尽快求医。”

症状类型因人而异

由于抑郁症对每个人的影响都不同，症状类型浮现的时间点并没有明确的先后顺序。杨惠晶解释，像一个人可能对情绪症状更敏感，而另一个人可能首先注意到身体出现的症状，抑郁症带来的影响因人而异。要切记的是，无论首先出现的是情绪或身体症状，都应该加以关注。

此外，抑郁症可能由突发事件所引发，而出现的症状可能是季节性的，就像是湿疹发作的情况，也可能是因为某些事物而突然加重症状或爆发，而每个患者对治疗的反应时间也不完全相同。

杨惠晶说：“帮助抑郁症患者恢复的治疗方法有很多，包括药物治疗与改变生活方式。重要的是坚持以及有耐心。同时，要确定抑郁症的症状是否由潜在的医疗情况所引起，若是的话，就应该先接受相应治疗。”

另外，杨惠晶建议人们常提醒自己做到以下三点：

①对各种情绪有所意识。

②承认与接受这些情绪感受，并且不去加以批判。

③采取行动管理情绪，以及学习自我照顾。

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