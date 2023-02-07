为防失智检测基因 不如保持良好生活习惯

不久前，澳大利亚男星克里斯海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）做健康检查时发现由于基因关系，患上失智症或阿尔茨海默氏症（Alzheimer's Disease）的概率比一般人高出8到10倍，因此暂时息影，多休息陪伴家人。

海姆斯沃斯的基因检测发现自己携带两个APOE4基因变体的副本，这种变体与患阿尔茨海默氏症的概率增加有关。

如果携带这种变体，有什么方法可以预防或延缓这种情况？

APOE4基因是什么

APOE4基因对帮助在血液中运输胆固醇的蛋白质的形成很重要，它影响个人患阿尔茨海默氏症的概率。约25%的人携带一个APOE4基因，这将使他们患阿尔茨海默氏症的概率增加二到三倍。还有2%到3%的人像海姆斯沃斯一样携带两个APOE4基因副本，这将可能使风险升至约10倍。携带APOE4也与疾病的早期发作有关。

不过，一些携带这种基因变异者，从未被诊断出患有这种疾病，而许多体内无APOE4者，却患上阿尔茨海默氏症。

对于是否要做基因检测，专家有不同看法。威尔·康奈尔医学院神经学兼职副教授理查德·艾萨克森认为，有些人做APOE4检测的原因，是希望更了解自己。这不是关于他们是否会得这种病，而是关于他们能做些什么。他说：“如果验出有一两个基因变体的副本，就能看到这幅图景的重要部分，但这只是非常复杂的风险图景的一部分。基因不等于命运，你可以赢得与基因的拉锯战。”

新泽西州哈肯萨克大学医学中心精神病学主任加里·斯莫尔医生表示，在临床实践中，他劝人们不要去做这个基因检测。如果你有失智症家族史，就应该假设自己患病风险会增加。

如何降低患病风险

无论基因状况如何，患失智症（含阿尔茨海默氏症）的总体风险都是可以降低的。研究表明，良好的生活习惯——锻炼、健康饮食、参加社交活动、限制摄取酒精、充足睡眠和不吸烟，是抵御神经退行性疾病的关键。

耐力和力量的训练，有助于大脑细胞之间建立新的连接，特别是在对于记忆很重要的海马体当中。科学家认为建立更多的连接可防止记忆丧失。

证据也表明，地中海饮食等健康饮食富有益处。斯莫尔指出，多吃富含抗氧化剂的水果和蔬菜，以及含有Omega-3脂肪酸的鱼类，有助于减少炎症。这类饮食可以对大脑健康产生巨大影响。

许多研究显示，教育水平和较低的风险是有关联的，即便在家族内都是如此。接受高等教育始终是降低失智风险的最佳方式之一。据推测这是因为教育有助于让人的大脑更加灵活，也就是一种称为认知储备的概念。即便一个人的大脑出现明显的变化，受教育程度越高，越少显现失智症状。