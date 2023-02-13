【我要变健康】什么是健康？

我们常把“祝你身体健康”挂在嘴边，但所谓“健康”为何？如何才能往“更健康”的目标前进？新系列节目“我要变健康”让大家跟着记者刘永健的步伐，往健康迈进！

我要变健康。

但在这之前，到底大家都说的“健康”，就是是什么？什么状态才算是“健康”？

我们访问了身边大约10人，发现大家对健康的定义都不同。

有些人觉得无病无痛就是健康；有些人觉得要感到开心才算健康；甚至有些，觉得现代人都不健康。

网上怎么说？

现代人不懂什么就先问“谷歌”，那搜出来的答案是什么呢？记者看了一些网站文章，综合了几个保健资讯网站资料（注1），得出以下结果：

根据网上文章，一个人健康与否可分几个层面去定义：

生理层面- 你能否从在地上坐着到站起来一气呵成？有能量应付一整天的生活？步行约1-2公里也不是问题？赤脚站立30秒？睡醒后神清气爽，充满能量？身体没有任何病痛？

情绪层面- 你能否感受快乐与悲伤的情绪？能爱人且感受到被爱？能否接受犯错？能否与所爱的人清楚划清界限？

心理层面- 能否兑现诺言且成长？在人生中能否时而主动，时而被动？你能否规划人生？能否为自己着想？

以上几个层面，结果因人而异，但越多正面回应当然就代表越健康，若不是就可能需要寻求专业咨询。

你觉得健康是什么？（图/Envato）

变健康第一步！居家自我检测！

看了网上对健康的定义，是否觉得自己就是个不健康的人类？别慌，在我们拿起电话预约医生前，还有一套居家自我检测法，看看自己是否符合健康的定义！（以下检测以成人为准）

测体温- 我们通常除了身体感到微热需要测体温，一般都不会每一天测量体温（疫情时除外），但体温确实是身体给我们危机提醒的其中一个重要信息，所以千万别忽略。

虽然正常认知下，我们的正常体温为37摄氏度，但医学上任何介于35至38.3摄氏度的体温皆可被接受。若想开始了解自己的身体，可进行一周的测量，得到你一般的正常体温作为参考标准，以供日后使用。当然，若你的偏高体温也反映在身体的不舒服，请及早就医。

测脉搏- 你一分钟内的心跳为多少？很多人只在意运动时的心跳，但其实静止心率（resting heart rate）也是重要的心脏健康的指标之一。研究显示，拥有较高静止心率的女性比一般女性得到心脏病的风险来得高。若是你的静止心率出现异常，记得及时就医。

测腰围- 很多人觉得只有肥胖的人才需要注意腰围—— 错！瘦子若是有个“游泳圈”，也存在疾病风险。研究显示，不管你的体重和身体质量指数（BMI）为何，若是拥有粗腰围，死亡风险就比一般人高出一倍！

什么是正常腰围？根据网上资料，女生需要低于35英寸(88.5cm)，而男生则不能超过40英寸 (101.6cm)，若是超过则代表乙型糖尿病、高血压、高脂肪和心脏等疾病风险增加。

测皮肤- 虽然皮肤癌在新加坡并不普遍，但热爱阳光和长时间需要曝露在强光底下的你，还是需要多加留意。

据网上报道，检测方式有“ABCDE”五个点—— A（Asymmetrical）、B（Irregular borders）、C（abnormal colour）、D（diameter）、E（Evolving）。

ABCDE步骤检查出现在你身上的痣是否”健康“（图/ 林玲莉）

基本上就是- 形状有异常、有不规则边缘、不正常色泽、比普通铅笔背部橡皮擦更大的面积，最后就是会随着时间而变化形状。若是发现以上几个症状，请尽早就医。

测乳房- 有别于过去，许多专家现在已不推崇乳房自我检测（BSE），而是鼓励20岁以上的女性对自己的乳房有更高的认知（breast self-awareness）。

这两者有何不同？BSE一般上是每个月进行检测，且有一套固定的方式；但了解自己的乳房则是对其形状、色泽、感觉有一定认识，从而在出现异常（例如乳房周围皮肤出现变化、乳头有液体流出等）能第一时间察觉且就医。

测毛发- 毛发因种族而长度和浓密度各异，但异常的毛发增长也可能是健康亮红灯的警示信号。

毛发的生长与荷尔蒙息息相关，因此若毛发开始异常生长或脱落，则可代表荷尔蒙变化异常，并有可能夹带体重增长，月经失调和爆痘痘等问题。如果你最近毛发的增长让你开始有点烦恼，或者可以就医询问。

网上说的，专家怎么说？

以上都是整合了好几份网上报道的结果，但切记这些方式效果皆因人而异，若要准确判断还是寻求专业咨询。若想了解更多可点击查询。

下一期我们将来看看，中西医怎么定义健康？营养师又有何看法？

我们下期见！

注一：内容参考自以下网站