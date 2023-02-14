关爱身心健康 退休生活更充实

活跃生活是退休人士照顾自己身心健康的重要元素。

退休护士黄金玉（April，80岁）是名副其实的“乐龄”。

她不但以积极的生活态度，安排不同的行程充实自己的退休生活，在保持身心愉悦的同时，也以阔达的心态，先掌握自主能力，为之后无法掌控的临终旅程，做好规划。

单身的她，很懂得照顾和关爱自己，一周有两天到新加坡中央医院的健身房运动，周末到教堂去，兼顾了身心灵的养分和活动量。

保持活跃是黄金玉的“快乐秘诀”。

“无所事事困在家中，脑力和体力也会退化，应该多出去走动走动，跟老友谈谈天，都是很良好的互动。”

环境能有效刺激视觉和大脑，黄金玉鼓励乐龄人士不要整天把自己困在家里、守着电视或平板电脑，而是应该多出去走动；在外出时欣赏和赞叹美景、为花卉找出名字等，都是很好的“益智”活动。

她也从自己的切身经验和所见所闻，建议乐龄人士要保持运动、饮食适量、不偏食，并且服务大众，以滋养身心灵。比如在饮食上，她不偏食，也选择多吃蔬菜和水果，少吃加工食品。

黄金玉很懂得照顾和关爱自己，一周有两天到健身房运动，周末到教堂去，兼顾了身心灵的养分和活动量。（新报业媒体）

不留遗憾 为将来做规划

曾在陈笃生医院心脏科病房工作，她说，护士工作令她了解到提早为自己做好准备的重要性。

她在2014年退休10年后，经朋友介绍到城隍慈善基金会旗下的生命同行坊（Life Point）听讲座后，隔年她立了持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA）、预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP）和预先医疗指示（Advance Medical Directive，简称AMD）。

“以持久授权书来说，哪天自己双脚一伸，家人也知道你的‘决定’。”

在冠病疫情期间，她就收拾家里，笑说将来自己走了，也不会麻烦家人要收拾自己的遗物。

她说，现在的乐龄人士开通多了、不会忌讳“死”这个字，建议乐龄人士尽早为自己做准备，与家人沟通自己的决定，像持久授权书、预先医疗指示等，不让自己留下任何遗憾。

保持活跃 终生学习

黄金玉当义工，协助乐龄人士填写持久授权书，当填写工作从纸上变成在网上进行，她也积极学会使用电脑来完成填写工作。（新报业媒体）

黄金玉认为学无止境，乐龄人士同样也可以活到老、学到老。她自己就不断学习智能手机等科技知识，并活跃当义工。

“比一个人在家面对四面墙好啊！所谓助人为快乐之本，又可以动脑，何乐不为？” 她笑说。

利用懂得双语的优势，黄金玉在2017年当义工，经常到牛车水的生命同行坊协助乐龄人士填写持久授权书，用华语和方言，耐心为乐龄人士翻译和讲解英文表格的内容。

去年11月14日开始可以在网上填写持久授权书，她的填写工作也从纸上变成在手机上进行。不过，这些技术上的变化并没削弱她服务乐龄人士的热心。

对她而言，从助人中得到的喜乐是金钱买不到的；当义工丰富了她的退休生活，认识更多朋友，也让她可以不停地学习新的事物，包括电脑科技知识和扩大视野。

常保年轻的心

为鼓励新加坡人身心健康和有自信地步入乐龄，人口老龄化课题部长级委员会在2015年首次推出“幸福老龄化行动计划”（Action Plan For Successful Ageing） 。

在这个行动计划下，活跃乐龄（I Feel Young SG）宣导活动推展，启发和鼓励新加坡人保持活跃，并常保一颗年轻的心。而随着乐龄人士所需和意愿有了变化，更新版的幸福老龄化行动计划在今年1月推出，继续给予新加坡年长者支持与帮助。

关怀（Care）：致力于鼓励乐龄人士主动管理身心健康，了解如何通过预防性健康、活跃乐龄计划和护理服务来保持活力和健康。

贡献（Contribution）：致力于鼓励乐龄人士继续贡献知识和专长，通过学习、义工和就业机会与社会保持联系。

联系（Connectedness）：致力于为乐龄人士打造具包容性的实体空间，进一步帮助他们在社区养老，并且通过数码平台和支持网，与至亲、朋友和社会保持联系。

享受乐龄生活，通过预防性健康、活跃乐龄计划和护理服务，关心自己的身心健康，请上网https://go.gov.sg/ifeelyoungsg了解详情。

此系列是2023幸福老龄化行动计划下的倡议

【呈献】