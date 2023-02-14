每天人们所吃的食材不乏中草药，中草药可调理身体，也可养生。一些具疗效的中草药，最好咨询中医师，根据体质斟酌服用。本栏目解读日常食用的中草药，加深认知。

说起何首乌，多数人会把它跟乌发联想在一起。

不过，近年偶有服用何首乌导致肝损伤的病例报道，让人对它的功效产生怀疑。据知，何首乌所产生的肝毒性物质或许与何首乌的炮制过程、服用方法不当，以及没有辨证用药等有关。

传统中药一般副作用少，但如果长期用药不当或体质特异，可能引发肝损伤。

《本草再新》记载，何首乌“入脾、肺、肾三经”。补肝，益肾，养血，祛风。治肝肾阴亏，血虚头晕，腰膝软弱，筋骨酸痛等，用于眩晕耳鸣、须发早白、肢体麻木、神经衰弱、高血脂症。

生何首乌和制何首乌不同

中医认为，何首乌因炮制方法不同，而分为生何首乌和制何首乌，作用与功效各异，建议服用前咨询有经验的中医师，且不宜长期大剂量服用。

药典把生何首乌和制何首乌明确区分为两种药物，平时生活中所说的何首乌是指“制何首乌”，处方上的何首乌指的是“生何首乌”。

生何首乌：经过净制与切制，苦甘涩、微温，归肝、心、肾经，有清热解毒、消痈截疟、润肠通便的作用。

制何首乌：经过加辅料蒸煮晒加工炮制，原寒凉之性变为微温，起补肝肾、益精血、强筋骨、乌须发的作用。

无论是生何首乌或制何首乌，选购时以手感重、质地坚实、粉性足者为佳。

食用法：一般烹饪可用何首乌炖鸡、煮粥、做鸡蛋汤等。

何首乌粥益肝补血

何首乌30至60克，放入砂锅煎煮后取浓汁，去渣，加粳米100至150克、大枣10枚，可用适量冰糖同煮成粥。功效：益肝补血、益肾，对缓解高血压、高血脂有疗效。