运动是降低失智症和阿尔茨海默症风险的推荐方法之一。预防尤其重要,因为一旦被诊断患上失智症,就很难减缓或逆转病情。最近一项刊登在《阿尔茨海默病与失智症:阿尔茨海默病协会杂志》(Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association)的研究指出,老年人若能逐渐增加中等强度运动,每天多走几步,就能有助降低轻度认知障碍和失智症风险。

来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究员,取得1277名女性长达七天的日常活动数据,从中得知她们的身体活动和坐姿等资料。研究结果显示,65岁或以上女性,每天做31分钟中强度运动,能降低21%患上轻度认知功能障碍或失智症的风险;每天走1865步也能降低33%的相关风险。

研究员指出,考虑到失智症在症状出现前的20年或更早就开始发作,早期干预对延缓或预防老年人的认知能力下降和失智症至关重要。中等至高强度运动包括快走、慢跑、爬坡。