多吃玉米南瓜 调脾胃防三高

所谓“治病不如防病”，中医预防代谢综合征（包括高血压、高血糖、高胆固醇以及肥胖症），除了健康饮食、适量运动以及调畅情绪，也重视调补脾胃。《新明日报》《活得好》请源自梁药的中医师符善茹解析。

符善茹医师受访时说，李东垣创脾胃论学说，提出“内伤脾胃，百病由生”的观点，在《脾胃论》又道：“脾胃之气既伤，而元气亦不能充，而诸病之所由生也。”说明脾胃是元气与健康之本，脾胃伤，元气衰，则易引发诸多疾病，故防病宜从脾胃着手。

中医认为，黄色食物能补脾土（脾在五行中属土，而黄色在五行中同属土，两者刚好对应），建议多吃玉米、小米、南瓜、黄薯、红薯等黄色食物。

时常饮酒者，建议以茶代酒。可在杯里加入少许黄芪或党参、陈皮、茯苓和薏米，热开水冲泡，静置10分钟后即可喝，既可健脾祛湿，亦可减少日常摄酒量。

此外，避免熬夜伤肝，操劳过度，建议遵守日出而作日落而息的自然界规律，才能助预防代谢综合征等疾病。

Q：有三高，能否只靠中药和改变生活习惯控制病情？

A：只有少数病症轻微的人群可这么做。多数情况下，中西医合并是最佳方案。尤其是症状较严重的患者，建议服西药控制病情的同时，以中药和针灸为辅，疏肝健脾、化痰祛湿，从而改善体内痰湿膏脂，控制三高，日后有望减西药的药量。