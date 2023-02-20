感冒时 怎么吃可加快康复？

感冒时该怎么吃，能加快康复？《新明日报》《活得好》请余仁生中医诊所@三巴旺和One Wellness Medical @罗敏申路/ i12加东的郭俐吟医师和陈彦聪医生，以中西医的角度提供建议。

郭俐吟医师：

中医把感冒分风寒和风热两类。对于风寒感冒患者，可吃些辛温发散食物，如姜、葱、大蒜等，以助于寒邪排出；应喝温开水，使身体微微出汗，让郁在体内的热通过汗液排出体外，助降体温。注意出汗时不要让风扇或冷气直吹身体，以免受风寒而加重症状。

风热感冒者则可适量吃辛凉之品，如梨子，或喝菊花茶、薄荷茶、椰子水等以助清热。黄菊的清热作用比白菊强；若风热感冒伴胃口差、腹泻，可喝中国薏米水，以清热健脾止泻。

无论哪类型的感冒，患者都应多休息，饮食清淡为主，忌辛辣煎炸肥甘厚味食物。多饮水，不仅能增加尿量，使热从尿液而出，也能补充发热出汗时消耗的水液。

对于感冒反复发作的患者，可在饮食中加少量黄芪，以加强免疫力。提醒！黄芪性温，若感冒有热症，不建议吃。

陈彦聪医生：

“建议保持规律、均衡的饮食，增加维生素C（可通过水果、蔬菜或补充剂摄取）以及白开水的摄入量。提醒，任何食品都要适量！

如果胃口没问题，多吃一点无妨，才有足够的营养和力气帮助快速康复。”