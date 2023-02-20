【我要变健康】健康是什么？专家怎么说？

我们常把“祝你身体健康”挂在嘴边，但所谓“健康”为何？如何才能往“更健康”的目标前进？新系列节目“我要变健康”让大家跟着记者刘永健的步伐，往健康迈进！

上一集我们整合了好几份网上报道的结果，给大家大致总结了网上如何定义“健康”和几个能居家做的健康检测，但这些检测到底靠不靠谱？专家们怎么看“健康”？

我们这一期就找来西医、中医和营养师，以各自专业的角度去定义健康。

西医如何定义健康？（图/Envato）

家庭医生张玮祥。（受访者提供）

西医：没有三高就等于健康？

我们首先访问了家庭医生张玮祥，就他西医的认知和角度看“健康”这个词。

他表示，从世界卫生组织的定义来看，健康是指在生理，心理，社交各方面都良好且没有疾病或感染。

从医生的角度，若大家来做身体检查，如果没有身体上或心理上的不舒服—— 体温，血压，血液检查，尿液检查的各个指标都正常，那就能算是健康。

看诊方面当然就通过症状，体征，检查报告（血液，尿液，影像学检查，心电图等）来进行诊断。如果所有的指标都达到一般水平，也算是健康。

对一般大众而言，如果没有所谓的“富贵病”（三高）， 大概就能称得上健康了。高血压、高血脂、高血糖这三种较为普遍且没有办法完全痊愈的疾病困扰着现代人，但在医学里反而更能加以定义。

三高在医学指南里有明确的定义，而且对疾病也有前期指标和症状的记录，因此如果患有三高其中一项，就能直接被定义为“亚健康”状态。

如何能达到指标健康？就医生角度而言，良好的饮食习惯和生活作息是达成健康目标的关键。看似简单，你做得到吗？

现代人喜好中西合并，也就是中西医一起咨询，然后找到自己最舒服的方式。（图/Envato）

中医师刘育成。（受访者提供）

中医：动态平衡是关键

如果说西方医学看的是数据，那中医看的就是状态。

根据拳器道驻诊医师刘育成医师表示，健康是指身体的内部的阴阳平衡，以及身体与外界环境，包括自然环境和社会环境的阴阳平衡。

健康的状态应该是形体，精神，心理与环境适应的良好状态，因此健康是一个动态平衡的概念。 疾病的发生因此是在某种致病因素的影响下，阴阳平衡受到破坏导致失调的状态。

在亚健康的状态下，一般可以表现为身体疲乏无力，精神不能集中、肌肉关节酸痛、心悸、胸闷、头晕、头晕、头痛、记忆力下降、睡眠障碍、情绪低落、烦躁不安、社会交往困难等种种身体和心理为主的问题。

就以上所列举的状态，很多时候并不是用仪器或是检测报告所能看到的。

随着社会竞争越来越激烈，生活节奏加快以及居住环境的污染等，人们承受的压力越来越大，所以处于亚健康状态的人也就越来越多，严重影响到人们的生活品质。

这种介于健康与疾病之间的状态，如果不及时地加以纠正和干预，就会进一步发展为疾病。

中医教你如何保持健康

中医的理论里，养生保健可分为四点：

天人相应，道法自然- 生活规律，不吸烟少喝酒，不要熬夜（早睡早起）

精神乐观- 积极行善，积极看待事情和解决问题，只要内心快乐对健康也有帮助

饮食有节- 三餐规律，忌暴饮暴食，少吃不健康食物，多吃蔬果

运动- 经常散步让身体微微出汗。散步时保持轻松愉快的心情

营养师的健康定义—— 平衡和持之以恒才是最好的状态！（图/Envato）

营养生化学博士杨佳柔。（受访者提供）

营养师：修复后能整装出发

“如果药物像是消防员，把火势（病情）控制住了，那营养素就像是装修工人，让我们得到真正的修复，重新出发。”

这是来自营养生化学的杨佳柔博士（iAM Health Pte Ltd）对健康定义的一个比喻。

的确，很多时候健康和不健康之间夹带着的就是一些疾病和身体的不适，所以健康这个状态哪怕达到了，也需要懂得如何维持和巩固，才能有筹码面对下一个未知数。这个年头，另一个能拼的能力就是免疫力了。

拼健康是场长久战

对杨博士来说，很多人对健康食物的定义就是—— 少糖少盐，最好是烫了就吃的最好。但这样的状态能维持多久呢？若是不能维持，是不是反而让人们对“健康”望而却步？

就营养师的角度而言，健康不完全是个状态，也不完全是一份报告—— 若是报告很好，但有便秘，失眠，关节酸痛，脱发等问题却不一定检查得出；若状态感觉很好，吃好睡好也有运动，但可能肝脏有问题的话，没做检测也未必知道。

所以对杨博士来说，健康是两方面的，最好的状态就是平衡状态。

先看数据 再看状态

一般，先做简单的检查看看报告，然后从聊天里去了解有什么想改善- 例如失眠、酸痛的小毛病。就杨博士以过去的经验来看，大部分人都是不完全健康的（亚健康），全世界可能只有5%是完全健康的。

所以，拼健康是场长久战，要赢还得持之以恒，想要达到健康最终是非常个人的事，也该因人而异制定达成健康的目标。

我觉得健康不是名词，而是个动词。它不是一个终点，而是一个旅程。

下一期，我们开始往健康迈进！现代人有哪些不同的健康饮食法来达到健康状态？这些方式的利与弊有哪些呢？