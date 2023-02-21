72岁退休后当义工 不做“退化老人”

延迟到72岁才退休，之后马上投入义工行列回馈社会，这位乐龄人士无论是在职场上，还是在志愿服务方面，都贡献宝贵的知识和专长。

洪秀梅（右三）希望能帮助更多的人，在退休后马上投入义工行列。（图/受访者提供）

退而不休的洪秀梅，今年74岁依然活力四射，迈着优雅的步伐从忙碌了大半辈子的职场，转而投入社区服务，还同时追逐自己的梦想，把日子过得精彩又有意义。

洪秀梅在陆路交通管理局（LTA）服务了45年，延迟退休一直工作至72岁。退休后，她马上投入义工行列回馈社会，坚持活到老学到老，不让自己成口中形容的“退化老人”。

她在2020年底退休前，就坚持不能蹉跎岁月，要好好把握时间，加入蒙福关爱《YAH!快乐学堂》旗下当义工。在大巴窑二巷的蒙福关爱慈善组织内受访时，心态年轻的她笑说，自己年轻时是工作狂。

“我本来打算退休后转换职场跑道，所以，在退休前去修了一个旅游业专业文凭，想当导游。”

不过，在她参加了《YAH!快乐学堂》的《快乐50!》课程后，洪秀梅改变了对“老”的心态。她说，这个专为乐龄人士开办的课程涵盖的课题包括：“老年迷思”、“回馈社会”、“沟通技巧”、“生命线”和“善生善终”等。上了课后，她发现，自己可以找到贡献的快乐。

她表示，自己已故父母都是善良的人，想向他们看齐，因为她希望退休后能帮助更多的人，并享受“我的时间由我全权做主”的快乐退休生活。

她认为，在乐龄阶段，运动、心态和健康最重要。她打太极已有10多年，也游泳，后来也将所爱的羽毛球和壁球运动改为“嗒嗒球”和跳排舞运动。

“心态要正面，凡事要往好处想、不要钻牛角尖。能走能动、健康活着，已值得感恩了。”

她鼓励退休的乐龄人士不断学习、保持活跃，积极贡献。

担任乐龄E-时代科技大使 考获初级辅导员证书

洪秀梅参与《快乐50!》课程催化员的义务工作，协助解答一些学员在课堂上的问题。她也先后担任《新新乐龄: E-时代》科技大使，在完成数码培训课程后，教导乐龄人士如何使用智能手机。此外，她也通过社区服务的“线上乐龄伴友计划”，与独居的年长者在线上和线下聊天，鼓励他们开展积极正面的乐龄生活。

与乐龄人士的相处，她发现只要秉持“两心”：耐心和爱心。她认为，乐龄人士都乐意学习新技能。

她也考获初级辅导员证书，希望有机会学以致用。她回忆说，以前无力推坐在轮椅上的妈妈上斜坡或轮子卡住时，也总有人会热心上前伸出援手。虽然有人认为这是举手之劳、不足挂齿，但当时她都牢记在心，希望将来能帮助他人。

追逐梦想：要出版散文集

从小爱写作，洪秀梅希望将来可以出一本个人的散文集。（图/受访者提供）

退休后，洪秀梅也拿起笔来写稿，写出对周遭事情的感受。

为了用电脑打中文稿，她还特地去上了汉语拼音课程，她说：“2023年的梦想是将来可以出一本个人的散文集。”

爱写作是从小学六年级看到自己的一篇植物园游记刊登在当时的《星洲日报》开始。她回忆说，那篇文章经老师的投寄，没想到开启了她日后的写作道路，因而称这名小学老师为她的写作启蒙老师。

在2020年起，她的文稿不时刊登在《联合晚报》的特定栏目上。后来，洪秀梅转而耕耘在《新明日报》的读者投稿栏目。今年3月，她将与其他九位作者出版合集。

常保年轻的心

为鼓励新加坡人身心健康和有自信地步入乐龄，人口老龄化课题部长级委员会在2015年首次推出“幸福老龄化行动计划”（Action Plan For Successful Ageing）。

在这个行动计划下，活力乐龄SG（I Feel Young SG）宣导活动推展，启发和鼓励新加坡人保持活跃，并常保一颗年轻的心。而随着乐龄人士所需和意愿有了变化，更新版的幸福老龄化行动计划在今年1月推出，继续给予新加坡年长者支持与帮助。

关怀（Care）：致力于鼓励乐龄人士主动管理身心健康，了解如何通过预防性健康、活跃乐龄计划和护理服务来保持活力和健康。

贡献（Contribution）：致力于鼓励乐龄人士继续贡献知识和专长，通过学习、义工和就业机会与社会保持联系。

联系（Connectedness）：致力于为乐龄人士打造具包容性的实体空间，进一步帮助他们在社区养老，并且通过数码平台和支持网，与至亲、朋友和社会保持联系。

通过终身学习和志愿服务，贡献宝贵的知识和专长，并勇敢追逐梦想，让乐龄生活过得更有意义。请上网https://go.gov.sg/ifeelyoungsg了解详情。

此系列是2023幸福老龄化行动计划下的倡议

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