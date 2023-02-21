尿液颜色反映健康状况

排尿是人体排出废物和多余水分的一种方式。尿液95%是水分，其余部分由体内不需要的数千种化合物组成。鹰阁医院泌尿科资深顾问医生张创平提醒，注意尿液的变化，可提示身体的状况。

泌尿科资深顾问医生张创平说，该注意的主要迹象包括：需要排尿的频率，尿液的颜色和气味、是否带血，以及排尿时是否有任何不适、疼痛或异常感觉。

张医生说，正常尿液通常呈淡黄色，没有特殊气味。颜色和气味可能会因所吃的食物或服用的药物而改变。这种变化通常是暂时的。例如吃甜菜后会使尿液呈棕色或淡红色；吃臭豆会增加刺鼻气味。

服用抗酸剂的人可能观察到尿液呈蓝色；某些补充剂可使尿液呈亮黄色，几乎看起来像霓虹灯。