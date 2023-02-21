成瘾非缺乏意志力 走出误区给患者机会

健康日志

社会歧视对成瘾者造成一定压力，但自我歧视的压力更可怕。只要敞开心扉，会发现援手近在咫尺。

担任辅导员这些年，我遇过许多求助者因得不到亲友支持而放弃治疗，或无法做出正面积极的改变。

患者感羞耻或自我歧视

关于成瘾的认知误区有好几个，第一个是成瘾患者缺乏意志力。其实不然，缺乏意志力并不是成瘾的原因。成瘾患者一般带有羞耻感或自我歧视，一旦成瘾会出现许多问题，这些问题对他们来说可能难以承受。但亲友的支持有助他们朝正确的方向改变行为。

复发不等于失败

另一个常见的误区是，成瘾行为如果复发就等于失败。复发情况是康复过程中可能发生的自然现象。当我们在精神或肢体上对某种事物非常依赖，戒瘾过程必然更困难。

许多成瘾患者认为至亲会轻视他们，大部分是因为他们认为辜负了至亲的期望。因为害怕遭到批判，他们往往隐瞒所面对的困难，不愿透露内心的挣扎。但比起被批评的恐惧，严厉的自我判断可能带来更大的心理负担，这种负担会显著降低生活质量。

李贝蒂（音译，Betty Anizah Lee） 心理卫生学院 国立成瘾治疗服务（NAMS） 辅导员

社会歧视对成瘾者造成一定压力，但自我歧视的压力更可怕。只要敞开心扉，会发现援手近在咫尺。

担任辅导员这些年，我遇过许多求助者因得不到亲友支持而放弃治疗，或无法做出正面积极的改变。

患者感羞耻或自我歧视

关于成瘾的认知误区有好几个，第一个是成瘾患者缺乏意志力。其实不然，缺乏意志力并不是成瘾的原因。成瘾患者一般带有羞耻感或自我歧视，一旦成瘾会出现许多问题，这些问题对他们来说可能难以承受。但亲友的支持有助他们朝正确的方向改变行为。

复发不等于失败

另一个常见的误区是，成瘾行为如果复发就等于失败。复发情况是康复过程中可能发生的自然现象。当我们在精神或肢体上对某种事物非常依赖，戒瘾过程必然更困难。

许多成瘾患者认为至亲会轻视他们，大部分是因为他们认为辜负了至亲的期望。因为害怕遭到批判，他们往往隐瞒所面对的困难，不愿透露内心的挣扎。但比起被批评的恐惧，严厉的自我判断可能带来更大的心理负担，这种负担会显著降低生活质量。

我辅导的患者中有数人面对上述挣扎，例如是否和家人坦诚自己成瘾复发而感到矛盾，结果在康复过程中感到孤独无助。独自面对复发情况是个巨大的精神负担，若可向亲友倾诉，对于戒瘾会有很大的帮助。

诚然，社会歧视对成瘾者造成一定压力，但自我歧视的压力更可怕。只要敞开心扉，会发现身边还有愿意伸出援手的人。事实是，持有同理心的人并不罕见。

面对成瘾四建议

面对成瘾不是容易的事，在此想给成瘾患者四个建议：

一、诚实面对自己和他人。了解你面对的慢性压力，有助减少和消除成瘾的复发。

二、原谅自己和他人。执着于过去发生的事，等于给自己的现状和未来制造障碍。我喜爱的卡通人物说过：“昨天是历史，明天是未知，但今天是礼物。这就是为什么它称为“present”（一语双关，“present”有“现在”和“礼物”两种意思）”。所以，我们应该专注于目前可以改变的事，避免担心未来未必会发生的事。

三、与其他患者建立联络网，互相支持，有助避开引起复发的风险因素和导因。

四、找到深具意义的目标，每天不断激励自己，不但会让你拥有幸福，也会影响你的日常决定，生活方向感更明确，生命也会更有意义，更有满足感。

克服成瘾靠群体的努力

我相信，克服成瘾需要群体的努力。对于患者的家人或挚爱，我想说：“请给患者一个机会”。想想他在被成瘾操控前是什么样的人，那个人依旧没有离开。

对于成瘾者，我想说不要放弃。成瘾会改变人生的道路，戒瘾的过程确实艰难，诀窍是跌倒后勇敢站起来，继续尝试。每个人都有犯错的时候，重要的不是终点，而是过程。成瘾复发会令人泄气，但请不要和别人比较，因为每个人的征程并不一样。要知道，这段征程是吃力的，你也许会感到孤独，但你并非毫无出路，出路就是你与别人的联系。与其孤军作战，不如向他人敞开心扉寻求支援。要相信，援手就近在咫尺。