包皮环切术 成年男性割不割？

包皮环切术是指手术切除多余阴茎包皮。医生说，有包皮紧绷或反复感染问题，应考虑动手术。若是出于非医疗原因，应权衡利弊，并征询医生建议，决定是否做手术。

对一些成年男性来说，面对包皮环切术总有顾虑：需要动刀吗？

包皮环切术是指手术切除多余的阴茎包皮，一般属于一种宗教习俗，例如犹太教和伊斯兰教，也是全球许多国家的一种社会文化习俗。无论哪种习俗，通常在新生儿期或青春期前施行包皮环切术。

年轻时没有割包皮，成人后的男性包皮环切术（male adult circumcision，简称MAC）的指征就比较多种多样，如阴茎和包皮病变、预防性传播感染和HIV感染、因包皮过长，包茎等导致的性功能障碍，以及个人意愿（觉得外观不好看）。

医疗和非医疗原因

DTAP集团诊所全科医生蓝剑辉指出，成年男性接受包皮环切术的原因大致分为医疗和非医疗原因。从医疗原因来看，包皮环切术的一个常见指征是治疗包皮和阴茎龟头的复发性感染，也称为龟头炎（balanoposthitis）。对于复发性龟头炎的患者，切除包皮有助于患者保持阴茎头部的清洁和干燥，从而降低龟头炎的发生概率。

蓝剑辉医生：接受包皮环切术的男性，患尿道感染、性传播疾病、阴茎癌的风险更低。（受访者提供）

另一个常见医疗原因是治疗包皮紧绷，这种情况被称为包茎（phimosis），属先天或后天的，患者的包皮口过小，不能上翻显露龟头，排尿出现包皮下似气球般肿胀。在青少年和成人时期，勃起感觉疼痛，其他时候不会疼痛，受影响者患上龟头炎风险较大。

蓝剑辉医生说：“包茎症患者很难清洗龟头和包皮内侧，排尿后可能残留尿液而有异味，或累积脱落的表皮细胞成白色块状的包皮垢，感染风险较高。若反复感染，在包皮上会留下疤痕，每一次感染都会使包皮越来越紧。

“一些患者出于防范生殖器疾病目的而想做包皮环切术。接受手术的男性，患尿道感染、性传播疾病、阴茎癌的风险更低，卫生状况更好。”

一些是由于宗教和文化因素，例如在穆斯林国家、北美和非洲的某些地区，绝大多数男生小时候接受割礼，也有男性或他们的伴侣更喜欢包皮环切术后的阴茎外观，因而选择动手术。

手术缺点与风险

蓝剑辉医生强调，重要的是要注意包皮环切术也有其缺点。最明显的是手术本身的风险，包括疼痛、出血、感染、伤口破裂、留下疤痕和美容效果不理想。还有手术和后续治疗的费用。另外，阴茎龟头上的皮肤在术后一段时间，其敏感性会降低。

包皮环切术可采取不同方式：

·传统法：切开包皮，然后缝合；

·激光法：使用激光去除包皮；

·医疗设备辅助法：如钳或环辅助技术。

每种方法的原理都一样，即尽可能保持卫生无菌，同时充分去除包皮内外层。此外，也注重手术的出血控制，保护龟头和尿道维持外观美好。根据不同手术法，包皮环切术需要10至45分钟，可选择局部麻醉或全身麻醉，恢复期约一个月。术后疼痛程度取决于个别手术和个人耐受力。

蓝剑辉医生说：“我做得最多的包皮环切术是商环法（Shang Ring method），这是一种‘不流血’的手术，大约需要5至10分钟，可局部麻醉完成。手术过程以两个同心环夹住包皮，戴上环后，血液会停止流向远端包皮，可在没有明显出血的情况下切除。”约两周后取下同心环，伤口需几个星期完全恢复。多数患者在手术过程或伤口愈合期无明显疼痛，术后须服用抗生素和止痛药。

他指出，医生在动手术前必须评估患者的具体健康情况。糖尿病患者往往会遇到更多并发症，如伤口愈合不良、伤口破裂和伤口感染。与年轻病人相比，年长病患的伤口愈合较慢。不过，年轻患者在早晨和晚上勃起时，会有伤口拉伸或撕裂的情况出现。

每个医生都有擅长的包皮环切术。每种包皮环切术各有优缺点，病人应与医生商讨最适合自己的手术。

什么时候动包皮环切术最好？

蓝剑辉医生说，没有所谓的手术“最佳时间”。对他而言，当病人在生理和心理都已准备好，就是最适合做手术的时机。患者术后最好有一个月的休养时间，让伤口完好愈合。

他说：“我告诉病人，有包皮紧绷或反复感染的问题，必须认真考虑包皮环切术。如果是出于非医疗的缘由，患者应权衡利弊，并征询医生建议，决定是否做这个手术。”

手术的益处

包皮环切术的多项健康益处，包括：

·更容易保持卫生：包皮环切术会使阴茎易于清洗。对于未做这项手术的男孩，应教导他定期清洗包皮内部。

·降低尿道感染风险：男性发生尿道感染风险很低，但是未做包皮环切术的男性，发生感染的情况更普遍。

·减少性传播感染风险：虽然性传播感染如HIV等的风险较低，但安全性行为仍至关重要。

·降低阴茎癌症风险：阴茎癌很罕见，在做过包皮环切术的男性身上更少见。做过手术的男性的女性性伴侣，患宫颈癌也更少见。