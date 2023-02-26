过量饮酒增患口腔癌风险

口腔癌是影响口腔粘膜（mucosa）的恶性疾病，可发生在舌头、牙龈、脸颊或上颚等。口腔癌属于头颈癌的一类。新加坡国立牙科中心口腔颌面外科部高级顾问医生沈秋霞接受《活得好》访问时说，在国立癌症中心（NCCS），每年800名新确诊的头颈癌患者当中，平均有100名是口腔癌患者。

沈秋霞高级顾问医生受访时说：“口腔癌以男性患者居多，但我们注意到近年来女性确诊口腔癌的病例有所增加。此外，口腔癌常见于老年人，但最近也越来越多年轻患者。”

沈医生指出，口腔癌有多种风险因素，包括使用烟草和/或酒精。如果同时使用烟草和酒精，风险会增加。

其他风险因素包括，咀嚼和使用槟榔、人乳头瘤病毒(HPV)感染和营养不良。

“医学界不确定为什么口腔癌会在年轻女性人群中发展（那些没有抽烟、喝酒等常见风险因素的女性），研究人员提出的可能性包括遗传、病毒感染（和HPV相关），也考虑了免疫和激素调节（immunologic and hormonal modulations），但至今仍没有强而有力的证据。”

避免吸烟和过量饮酒，并保持健康的生活方式（饮食和运动）可助降低风险。

提醒！常规牙科检查和口腔护理，有助及早发现任何口腔病变的迹象。