哪些因素可能导致植牙失败？

植牙真的万无一失吗，手术可能存在哪些失败风险？

如果你正在经历由于缺失牙齿带来的种种不便，植牙是其中一个应对方案，让你重拾笑容。正如任何手术一样，尽管植牙失败的概率很低，仍存在一定的风险。但别担心，了解植牙过程和失败原因有助于你做出明确的决定。

一次完整的单颗植牙包括：

完整的植牙由三个部分组成。（图/T32牙科中心提供）

牙冠：将牙冠固定在基台上，并与其余的牙齿对齐，让植牙外观自然。 基台：连接牙冠和种植体的中间结构。 种植体：植入下颌骨内的钛质植入体。

植牙失败的原因

牙龈感染：这是最常见的原因，也被称为种植体周围炎（peri-implantitis）。如果细菌和牙菌斑在植牙表面累积生长，影响到牙龈，会导致牙龈发炎。久而久之，植牙周围的骨组织会受到感染并退化，最终可能导致植牙像真牙一样松动和脱落。

种植体安装不当：安装种植体是植牙重要的步骤之一，以确保种植体被骨组织完全覆盖。如果骨量不足，种植体可能松动甚至掉落。

牙齿保健不当：如果不注意牙齿保健和口腔卫生，可能导致植牙失败，同时还会引发其他牙齿问题。

神经损伤：如果种植体的安装位置过于靠近神经，有可能导致神经损伤。幸运的是，利用X光和电脑断层扫描（CT scan）等现代技术，以及专业的牙医拟定植牙方案，可以避免这种情况发生。如果牙龈、嘴唇、脸颊或舌头出现麻木、疼痛或刺痛感，说明神经可能出现问题，建议及时就医。

安装种植体是植牙重要的步骤之一，以确保种植体被骨组织完全覆盖。图为健康的植牙和牙齿模型。（图/T32牙科中心提供）

如果植牙后出现了以下情况，很可能是植牙失败的前期信号：

植牙部位感觉到严重的疼痛、不适或敏感 牙龈肿胀或发炎 种植体松动或在口腔中移动

选择经验丰富的牙医

虽然植牙手术若失败是可以纠正，但过程可能会导致骨骼和牙齿损伤，因此选择经验丰富的牙医做植牙手术至关重要。选择经验丰富的牙医才能确保得到最佳的护理。

T32牙科中心的医生将为患者诊断牙齿问题的根本原因，在进一步并发症出现前进行治疗。

T32牙科中心诊所的内部装修得很舒适，让客户能够很好的休息和放松心情。（图/T32牙科中心提供）

T32牙科中心的牙科专家致力于预防牙齿问题与修复牙齿健康。要预防植牙失败，以下是牙科专家提供的温馨提示：

保持良好的口腔卫生

每天刷牙和使用牙线两次，并用无酒精杀菌漱口水清洁口腔

少吃硬糖和其他太坚硬的食物

每六个月看一次牙医，发现任何问题及时就医

欢迎拨打67331388预约，或上网了解更多关于T32牙科中心的信息。

华语植牙讲座 免费入场

T32牙科中心每个月举办华语主讲的植牙讲座。主讲者口腔修复牙医黄敬文医生，将为你介绍植牙前应当考虑的事项、微创非翻瓣植牙手术、解决戴假牙的烦恼，以及T32植牙过程。

若想了解更多关于植牙的信息，可报名参加：

日期：2023年3月9日（星期四）

地点：Camden Medical Centre #17-03, 1 Orchard Boulevard, S248649

时间：下午3时30分至5时30分

你可以通过以下方式了解更多关于讲座的资讯或预约座位：

发短信（SMS）输入 [Name 姓名] 至 98306990，或上网登记。

训练有素的牙医能确保你获得应得的最佳护理，免除后顾之忧。想了解详情，请拨电67331388预约检查。

【本文由T32牙科中心呈献】