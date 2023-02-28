掌握数码技能 59岁开启事业第二春

零售业店长转行成为数码大使主管，让他从服务中找到快乐与满足感。

身为数码大使主管，张锦源在每日早晨会议中，会给数码大使们加油打气。（图/新报业媒体）

不仅自己跟得上数码时代，61岁的张锦源也因此开启事业的第二春，成为麟记（Leng Kee）民众俱乐部的数码大使主管，带领团队帮助其他乐龄学习使用智能产品。

他受访时透露，自己曾是零售业的店长，由于工作着重的是销售数字，所以压力非常大。于是，他在2019年决定离开工作了大半辈子的零售业。原本只想暂休再出发，他未预想到59岁时转行，凿开了他的开心泉源，让他从服务中找到快乐与满足感。

“看到乐龄人士学到手机应用功能时脸上绽放的笑容，一句简单的感谢，那种满足感和快乐，是难以形容的。”

当初他在离开零售业后，就随幼女到奥地利一个月，放假回来后碰上冠病疫情肆虐，不久本地也进入了阻断措施。顿时，一切停顿了。

眼见很多人的生活因冠病受影响，他希望也能尽一份力，协助国人走出疫情。而教导乐龄人士掌握手机应用功能、了解数码的好处，是其中一个途径。

受访时一直脸上挂着笑容的他说，没想到后来会从原本申请的数码大使提升至数码大使主管，属下更从最初的七位数码大使增加到13人。他们服务的乐龄人士除了麟记民众俱乐部、女皇镇民众俱乐部、拉丁马士民众俱乐部外，还包括亚力山大医院和红山综合诊疗所等。

每日早晨会议中，他会给数码大使们加油打气。近期，他们也扩大服务范围，协助40岁至59岁的人士通过手机应用掌握数码功能，包括网络安全课程。

学用视频通话 疫中与家人‘见面’

张锦源（中）带领团队帮助其他乐龄学习使用智能产品。（图/新报业媒体）

疫情期间发生的一幕，让张锦源深刻体会到数码是没有时空限制的。

他回忆道，一位乐龄女士在学会如何使用手机应用后，终于能与住在疗养院的丈夫视频通话。

“看到丈夫出现在手机视频上，她当场激动得落泪。”至今这一幕让张锦源印象深刻。

其实不仅是在疫情期间视频通讯备受欢迎，张锦源表示，乐龄人士通过手机数码平台，也能与家人和亲友时刻保持联系。同时，踏上数码列车后，乐龄人士也能用手机上网读报、了解天下事，还能学会使用各种手机应用，让生活更便利，如从电子付款到通过手机预约医院的复诊、拿药等。

“科技日新月异，所以学无止境，我们得不停学习新的数码知识和技能。别因为学习进度不同而害怕。”

因此，他很鼓励乐龄学习并适应数码生活，也表示年轻人应留意身边的年长者，给予帮助和耐心教导。

人生下半场 活力“铁三角”

张锦源每周运动三天，除了勤练太极，也是马拉松爱好者。（图/新报业媒体）

张锦源在工余时，也坚持健康生活。周休二日，他勤练太极，包括太极扇、太极刀、太极剑和拂尘。他更是马拉松爱好者。

“1995年开始打太极至今，太极已成了我不可缺少的运动。10年前，我也爱上马拉松，每周运动三天，除了太极之外，每周一天跑步一小时，最少是7.5公里。”

他鼓励乐龄人士多动、保持活力，可以定时跟三几好友一起运动，不要每天只对着电视或手机。

他自豪地说，自己的体重一直维持在51公斤，而运动、愉快的工作环境和服务，是他的活力“铁三角”。



常保年轻的心

为鼓励新加坡人身心健康和有自信地步入乐龄，人口老龄化课题部长级委员会在2015年首次推出“幸福老龄化行动计划”（Action Plan For Successful Ageing）。

在这个行动计划下，活力乐龄SG（I Feel Young SG）宣导活动推展，启发和鼓励新加坡人保持活跃，并常保一颗年轻的心。而随着乐龄人士所需和意愿有了变化，更新版的幸福老龄化行动计划在今年1月推出，继续给予新加坡年长者支持与帮助。

关怀（Care）：致力于鼓励乐龄人士主动管理身心健康，了解如何通过预防性健康、活跃乐龄计划和护理服务来保持活力和健康。

贡献（Contribution）：致力于鼓励乐龄人士继续贡献知识和专长，通过学习、义工和就业机会与社会保持联系。

联系（Connectedness）：致力于为乐龄人士打造具包容性的实体空间，进一步帮助他们在社区养老，并且通过数码平台和支持网，与至亲、朋友和社会保持联系。

享受乐龄生活，在关怀乐龄的环境中，从生活、社交和数码各方面与社会保持联系，不脱钩。请上网https://go.gov.sg/ifeelyoungsg了解详情。

此系列是2023幸福老龄化行动计划下的倡议

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