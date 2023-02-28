痛风（Gout）是因长期嘌呤（Purine）代谢紊乱、血尿酸过高而引起组织损伤的疾病，常见症状是关节红肿热痛，尤其足大趾关节和踝关节处。《活得好》请庆德堂的石美宝医师以中医角度解析痛风的病因。

石美宝医师接受《活得好》访问时说，在中医，痛风又叫做“历节”或“白虎历节风”，属于“痹症”范围。

痹症是闭阻不通的意思，有分风痹、寒痹、湿痹、热痹、顽痹等。常见的痛风多属热痹，主要特征是关节红、肿、热、痛，活动不便，常伴有发热、恶寒、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状，日久可有皮下结节（痛风石形成），因此关节畸形。

患病者男性比例占多：60岁以上的年长者、肥胖者、有家族史、饮食习惯摄入高热量甜食饮料、爱吃红肉、动物内脏、海鲜、火锅、酗酒和患有代谢疾病，如三高（高血压、高血糖、高血脂）、动脉硬化、冠心病等。

简单而言，中医认为痛风是由内因外因结合酝酿而成的。内因就是自身吸收、运化、排泄功能失调，尤其是中医的脾、肝、肾功能亏虚或失调；外因就是饮食肥甘厚味、酗酒、吃不定时、外伤手术、关节损伤、常熬夜等等。

内因无法支撑外因损耗身体，痰浊产生，使气血运行不畅，久而闭阻经脉，流注关节，气血运行不通的部位就会化热，关节红肿热痛、僵硬，日久就畸形。