糖尿病患者分类型 护理治疗更精准

瑞沙穆医生：40岁以下二型糖尿病群体在未来发生血管并发症的风险较大，应及早接受治疗。（受访者提供）

医生提醒，40岁以下二型糖尿病患者在未来发生血管并发症的风险大，应及早接受适当治疗。目前所有二型糖尿病患者都接受相似治疗，本地展开一项10年追踪研究，将患者分成三组，协助医生指导适当的干预策略。

据2021年全国人口健康调查显示，每15名年龄介于18到74岁的本地居民中，就可能有一人患有糖尿病且正接受治疗。

邱德拔医院临床研究组首席研究主管瑞沙穆医生（Dr Resham Lal Gurung）说，值得关注的是，越来越多人在年轻时被诊断为二型糖尿病患者。在本地，早发二型糖尿病患者有增加的趋势，主要归咎于年轻群体的肥胖比例上升，其次是营养过剩和久坐不动的生活方式。

瑞沙穆医生提醒，40岁以下二型糖尿病患者在未来发生血管并发症的风险较大，应及早接受适当治疗。目前所有二型糖尿病患者都接受相似的治疗方案，但本地近期一项研究提出将患者划分成不同组别接受更精准的护理方式，有助改善二型糖尿病患者的长期健康状况。

10年追踪研究调查

发表在《糖尿病学》（Diabetologia）期刊上的本地糖尿病并发症10年追踪研究调查，由瑞沙穆医生领导，在邱德拔医院高级顾问内分泌科医生林舒奇的协助下展开。这项研究涉及约2000名来自邱德拔医院与义顺综合诊疗所的二型糖尿病患者，其中也包括约700名病程少于五年的二型糖尿病患者。

研究员使用一种名为“k-均值聚类”（k-means clustering）的统计算法，将二型糖尿病患者分为三组，即伴有肥胖症的中年二型糖尿病群体（45％）、年长的二型糖尿病患者（36%）及年轻伴有肥胖症与严重胰岛素抵抗和血糖失控的二型糖尿病患者（19%）。

瑞沙穆医生说：“我们观察到每个小组的糖尿病患者未来发生肾脏和心血管疾病等并发症的风险皆不同。例如，研究调查发现年轻的二型糖尿病患者更可能面对肾衰竭和心力衰竭。”

过去的国外二型糖尿病研究将病患划分为四组，即：重度胰岛素缺乏型糖尿病患者（severe insulin-deficient diabetes，简称SIDD）、重度胰岛素抵抗型糖尿病患者（severe insulin-resistant diabetes，简称SIRD)、轻度肥胖相关型糖尿病患者（mild obesity-related diabetes，简称MOD），以及轻度年龄相关型糖尿病患者（mild age-related diabetes，简称MARD）。

瑞沙穆医生指出，国外研究所划分的SIDD组属于早发糖尿病群体，但身体质量指数（BMI）相对较低，而SIRD组的身体质量指数则偏高。此外，MOD组有肥胖症但胰岛素抵抗轻微；MARD组属于年长的糖尿病患者。

亚洲人更易产生胰岛素抵抗

本地的二型糖尿病研究同样划分出MOD和MARD组别，但其中的SIRD组由于同时有胰岛素抵抗和胰岛素缺乏的特征，或可视为SIRD和SIDD组的综合体。这原因包括：

·无论BMI超标与肥胖的程度有多少，亚洲人往往比洋人更容易产生胰岛素抵抗。

·亚洲人的胰岛素储备或容量有限。因此在肥胖导致胰岛素抵抗的情况下，更可能出现胰岛素缺乏。

·与非亚洲人相比，亚洲人的肥胖率更高。

此外，瑞沙穆医生指出，与大多数关注单一族群的研究不同，本地这项研究包括处在共同环境的多元种族群体。因此，本地研究结果相信也适用于世界上其他拥有多元种族人口的地区。

划分三群体采不同干预策略

要强调的是，目前所有二型糖尿病患者都接受相似的治疗，但这做法未必适合。瑞沙穆医生解释，如与SIRD和MOD组相比，MARD组的患者其实无须采取同等强度的减肥方法。此类划分方法有助临床对二型糖尿病患者做糖尿病并发症的风险分级。这能协助医生指导恰当的干预策略，在早期就能更精准地优化二型糖尿病患者的护理。

针对本地研究所划分出的以下三组群体，瑞沙穆医生提出建议。

★SIRD组（属肥胖、胰岛素缺乏和胰岛素抵抗的年轻早发糖尿病患者）：这组患者尤其须密切监督病情与积极治疗，包括关注体重管理、及早开始有关心脏和肾脏疾病的保护干预措施，以降低糖尿病并发症的风险和经济负担。建议在医疗人员的指导下，限制卡路里摄取与定期做有氧运动，以实现减轻体重的目标。

★MARD组（属年长糖尿病患者，但可由家庭诊所等初级保健机构的医生协助病情管理，无须密集监督病况）：患者要采取的干预措施应超越血糖控制，应该解决与衰老相关健康问题，包括肌少症、身体虚弱、认知能力下降和主要器官如心脏衰竭。这些问题可能因糖尿病控制不佳而加速。建议做轻度阻力运动加上摄取足够蛋白质，帮助预防肌少症和改善糖尿病控制。除了定期运动外，多领域的干预措施包括社交互动和刺激认知的活动，有助延缓认知能力下降，从而促进糖尿病的自我护理。

★MOD组（属中年患病的糖尿病患者，也是本地最常见的二型糖尿病群体）：这组患者往往没有耗尽胰岛素储备或容量。因此，强化体重管理可大大改善血糖控制情况。若能及早开始适当的干预措施，部分病患或许能缓解病情，对预防糖尿病并发症大有帮助。也建议这群患者在医疗人员指导下，限制卡路里摄取与定期做有氧运动，实现减轻体重的目标。