孕妇的饮食应该多样化且营养均衡。哪些食物可多吃，哪些不宜吃，《活得好》请东岸医院医疗团队提供建议。

小扁豆（Lentils）和菠菜被认为是孕妇的超级食品，因为它们富含叶酸，一份可提供每日叶酸需求量的一半。除了叶酸，它们也富含钾、铁、磷、镁，以及维生素A和B6。这些都是有助于胎儿组织和器官生长的必需营养素。

也建议孕妇多吃核桃、覆盆子（raspberries）、野生鲑鱼、羽衣甘蓝（kale）、鸡肉、番薯、鳄梨和巧克力（少量）。

要提醒的是，孕妇不宜吃任何生食，包括贝类、鱼肉、鸡蛋、蔬菜，以免细菌感染。一些附着在蔬菜的淤泥可能是大肠杆菌和沙门氏菌的滋生地，如果没有彻底洗净而生吃，感染风险高。

孕妇应避免吃由未经巴氏消毒的牛奶制成的软乳酪，因为可能含李斯特菌（listeria）。

孕妇也应戒酒，因为酒精可能通过胎盘进入婴儿血液，导致胎儿酒精综合症，而可能导致发育缓慢、体重过轻、低智商、畸形、动作笨拙、协调能力差、头颅眼睛细小、上颌骨发育不全，有些还有心脏有孔。此外，孩子可能智力迟钝、学习能力低、发育受阻、行为异常、缺乏集中力、记忆力差等等。

任何汞含量高的鱼类都应避免食用，例如鲨鱼、剑鱼、罐头金枪鱼和罐头鲭鱼。