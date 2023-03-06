青春期月经为何不规律？

不少少女感到困惑：为什么来月经后，经期总是没有规律，有时来一个月又停两三个月？本期《活得好》请宜康中医副高级医师纪慧君从中医的角度解析原因。

纪慧君医师说，月经初潮时，少女的卵巢并未完全发育成熟，其重量仅为成熟卵巢的约30%。随后卵巢发育增大，皮质内出现不同发育程度的卵泡，表面不平、质地不均也很常见。在青春期这不应视为病理情况。

这个时期由于下丘脑-垂体-卵巢性腺功能轴不稳定，卵巢功能不完全正常，一部分少女的月经是无排卵性的，而且可能发生青春期功能失调性子宫出血，偶尔表现为严重出血。

少数女孩在初潮一两年内，月经常表现为无排卵性功能性出血，会出现周期时而规则、时而不规则的现象。

青春期的月经异常，常常表现为痛经、不定期、经量过多、经期延长等。中医认为，这主要与肝肾二脏有关。青春期的女子，肾气逐渐充盈旺盛，肾阴肾阳正处于调和过程中，若先天不足或后天脾胃调养失当、营养不良，没有得到充足的气血滋养，则容易发生月经停闭，或因为子宫内膜增生过厚，导致脱落时间延长，出血时间过长，重则出现崩漏，大量出血，导致贫血。

建议这类患者到医院就诊，排除生殖系统器质性病变和血液病后，及时进行止血、调整周期，同时配合中医中药补气养血。