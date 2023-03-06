【我要变健康】网上这样说 可以照做吗？

上一期分享了蔬菜生食或熟食比较健康，这一期我们聚焦网上的一些“饮食法”，让你一次看懂这些饮食法的不同点。本文为搜罗网上流行的几种方式，并未为任何方式背书，要尝试还请寻求专业人士建议。（注一）

原始饮食法 （The Paleo Diet）强打最“原汁原味”的饮食方式，你能接受吗？（照片/Envato）

原始饮食法 （The Paleo Diet）

如名称所说，这类饮食法强调的就是与祖先当年一样，以最原始的方式处理食物和进食。这个论述是基于现代的疾病都与现代人的饮食习惯和烹调方式有关，尤其加工食品的普及更是加剧了都市人的不健康状态。

但这个论述的争议点是，现代的食物哪怕以原始方式处理，是否能达到以前祖先时代的健康效果？

怎么吃？

归类内的食材：草饲牛羊肉、海鲜、家禽、鸡蛋、新鲜蔬果、坚果类、未经精制的油如橄榄油与椰子油等，还有天然的甜味剂如生蜂蜜和枫糖浆等。

不归类在内：所有谷类（包括全谷类）和谷物面粉制成的产品、豆类和花生、乳制品、精制糖 、精炼植物油、加工/垃圾食品、含糖饮料等。

虽然原始饮食属于低碳， 但它并不像生酮类食物那么低，因为其仍然包括水果、淀粉类蔬菜(如土豆和甜菜)、天然甜味剂如蜂蜜或枫糖浆。

功效

综合多项研究显示，原始饮食法 可以帮助减重—— 由于饮食习惯内减低淀粉摄入，一天平均可降低300-900卡。

另外，研究也显示此饮食法似乎有助于降低心脏相关疾病风险，例如高胆固醇、高血糖、高血压等三高疾病。

缺点是，此饮食法将谷类和乳制类等对身体有益的食材排除在外，无法满足饮食均衡的论调。

生酮饮食法主张通过高脂肪，低碳水化合物的饮食方式，让身体进入一种成为营养酮症（Ketosis）的代谢状态。（照片/Envato）

2. 生酮饮食法（The Keto Diet）

生酮饮食法是近年非常火红的饮食法—— 它主张通过高脂肪，低碳水化合物的饮食方式，让身体进入一种成为营养酮症（Ketosis）的代谢状态。

在这种状态下， 身体会产生一种叫酮类的化合物，所燃烧的是脂肪而不是葡萄糖来获取能量，所以借此能燃烧脂肪来达到瘦身效果。以能量摄取比例来计算，就是让身体处于70％来自脂肪，20％来自蛋白质，10％ 来自碳水化合物 的状态。

怎么吃？

归类内的食材：草饲牛羊肉、海鲜、家禽、鸡蛋、全脂，低碳乳制品（奶酪，黄油，奶油）、新鲜非淀粉类蔬菜、坚果类和未经精制的油如橄榄油与椰子油等。

不归类在内：各类型的糖、所有谷类（包括全谷类）和谷物面粉制成的产品、豆类和花生、甜味低脂乳制品（酸奶、冰淇淋）、加工食物和含糖饮料。

功效

综合多项研究显示，此饮食法能在相对较短的时间内帮助减肥，并相信能预防常见疾病，包括肥胖、胰岛素抵抗、乙型糖尿病 、老年痴呆症，并能增加能量和精神，减少饥饿感等。

素食饮食法（The Vegan Diet）就是以不吃肉类食物为主的饮食法。（照片/Envato）

3. 素食饮食法（The Vegan Diet）

这个饮食法顾名思义，就是以不吃肉类食物为主的饮食法。除此之外，蛋奶类、从动物、昆虫身上所产生的食材如蜜糖、明胶（gelatin）和乳清（whey）等都不能食用，所以也被称为排毒饮食法。

怎么吃？

如以上所说的食材都不能食用，此外与违反环保相关议题有关的食物链有时也被排除在外，所以名单可说是越来越长！

功效

综合多项研究显示，低脂肪和高纤维的饮食让它成为瘦身的利器，BMI指数也相对较低。此外，由于菜单中少了经处理肉类，所以罹患心血管疾病和失智症的风险也降低。

这类饮食法的缺点是可能会缺少摄取从动物类食物取得的营养，这包括维他命B1、维他命D、碘、铁、钙、锌和欧美加-三等。

总结

其实没有最好最全面的饮食法和所谓瘦身餐吃法，每一个人的饮食习惯皆不同，所以找到自己适合且健康，并能持之以恒的饮食习惯才是最重要的。

注一：内容参考自以下网站