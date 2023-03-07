少女经期应注意4事项

宜康中医副高级医师纪慧君提醒，青春期女性情绪易受外界影响，容易肝气郁滞，肝郁生火，火迫经行，因此导致月经异常，主要表现为月经不定期、经量时多时少。
纪慧君接受《活得好》采访时说，部分青春期女性易感受寒邪，寒邪之气侵入胞宫，导致经脉气滞血淤，表现为闭经、痛经、月经后延等。若痛经剧烈或月经延迟超过三个月未至，建议到妇科就诊，排除病变后，或可采用中医中药调理身体。
少女经期应注意的事项：
- 了解关于青春期生理和心理的常识：让少女们了解月经初潮全身乏力、容易疲劳及腰酸属正常现象，不要过于担心，以免加重心理负担。
- 注意饮食禁忌：月经期别吃寒性凉性水果或冷饮，如西瓜、黄梨等，以免寒邪入侵，子宫受到刺激，收缩性变差，经血不能及时排出而形成血块。形成血块时，子宫会加大收缩力度，从而引起痛经。
- 避免做剧烈运动：轻度适量运动可促进新陈代谢速度，改善血液循环，减轻小腹疼痛和盆腔充血问题。剧烈运动则会导致经量增多，加重腰酸背痛以及痛经问题，导致全身不适。
- 注意卫生及护理：可用温水对局部清洗，防止受到病原菌入侵。期间多休息，保证有充足睡眠。注意保暖，期间不能游泳。选择营养丰富而且易消化吸收的食物，增强体质，助恢复精力。