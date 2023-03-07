少女经期应注意4事项

宜康中医副高级医师纪慧君提醒，青春期女性情绪易受外界影响，容易肝气郁滞，肝郁生火，火迫经行，因此导致月经异常，主要表现为月经不定期、经量时多时少。

纪慧君接受《活得好》采访时说，部分青春期女性易感受寒邪，寒邪之气侵入胞宫，导致经脉气滞血淤，表现为闭经、痛经、月经后延等。若痛经剧烈或月经延迟超过三个月未至，建议到妇科就诊，排除病变后，或可采用中医中药调理身体。

少女经期应注意的事项：