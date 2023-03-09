流感增心脏病发和中风风险

本地流感（Influenza）病例不断增加，许多人认为流感是小毛病，然而，天职药房家庭医生梁俊杰接受《活得好》访问时提醒，流感会增加心脏病发作和中风的风险，不容忽视。

本地流感病例最近增加的原因，主要是与之前的佳节期间、国人增加旅行和社交聚会，以及口罩令全面放宽有关，使流感病毒更易传播。

在温带气候国家，季节性流感主要在冬季盛行，但属热带地区的新加坡则是全年都可能持续发生流感。

去年年底北半球流感季节时，美国和欧洲经历了严峻的流感风暴，病例达到顶峰，住院人数高居不下。

梁俊杰医生指出，这提醒国人接种流感疫苗的重要性。流感疫苗不仅提供针对病毒的保护，还可降低患重病和住院的风险。

梁医生说，流感病毒主要影响呼吸系统，包括鼻子、喉咙、呼吸道和肺部。虽然不直接攻击内脏，但对人体其他部位可有间接关系，有时病毒甚至可扩散全身。

流感可增加心脏病发作或中风的风险，梁俊杰医生解释，当病毒攻击并削弱肺部功能时，身体的其他器官如心脏会试图补偿，并可能受到不良影响。

研究显示，在40岁以上的成年人中，流感会增加首次心脏病发作的可能性10倍，中风风险则增加8倍。

接种流感疫苗可降低相关风险，尤其是高危人群，如心脏病患者。