只有高危人群 需接种流感疫苗?

天职药房家庭医生梁俊杰接受《活得好》访问时提醒，65岁及以上的长者以及有糖尿病和心脏病等慢性疾病的患者，最容易引起较严重的流感并发症，例如导致现有疾病恶化、感染肺炎或支气管炎。

梁俊杰医生说，流感和心脏之间的联系，在许多研究中被提及。研究人员推断，当患上流感时，身体会自然通过炎症反应来抵御入侵的病毒。对于患有心脏病的人，流感引起的炎症可能会给身体增加压力，导致动脉斑块破裂，从而导致心脏病发作或中风。

身体炎症亦会增加全身的能量需求，降低对心脏肌肉的关注，从而增加心脏病发作的风险。

此外，心肌受到病毒直接感染，也可能导致慢性心力衰竭。

各种研究已证实接种流感疫苗，尤其是高危群体，如心力衰竭或冠状动脉疾病患者有益。

梁俊杰医生说，研究发现，心力衰竭或曾心脏病发作的患者在接种流感疫苗后，发生心血管和各种原因所引起的死亡率分别降低19%至28%。

针对老年糖尿病患者，接种流感疫苗可使全因死亡率（就是“所有死因的死亡率”）降低56%，住院风险则降低11%。

有人认为只有高危人群才需要接种流感疫苗，梁俊杰医生提醒，流感对任何人来说都是一种严重感染，因此，鼓励大家都接种流感疫苗，而不仅仅是那些被认为容易受感染的人群。