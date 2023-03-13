每日25克膳食纤维 你做得到吗？

上一期我们说了网上搜罗最受欢迎的三种饮食法—— 总结后发现，其实最适合每个人的饮食方式应该是要能持之以恒，并且能达到饮食均衡的一个方式。

这一期我们来谈谈健康饮食中，经常会被你我忽略的一个重点——膳食纤维。

膳食纤维—— 只是有益肠道健康吗？

你知道吗，膳食纤维除了能促进肠道蠕动帮助消化，其实它还能降低心脏病、中风以及二型糖尿病等终身不会治愈的疾病之风险。而且，它能帮助你将体重、血压和胆固醇控制在较低水平（注一）。

另外，营养生化学博士杨佳柔（iAM Health Pte Ltd）提到，膳食纤维和我们的免疫系统是息息相关的，因为有非常多的免疫细胞就住在肠道内，而维护肠道健康的益生菌所赖以生存的食物之一就是膳食纤维（益生元），所以它们的关系也可说是唇齿相依。

膳食纤维不只有利排便，其实对健康也有很大的帮助。（照片：Envato）

该吃多少膳食纤维？ 根据研究显示，人每天应该至少吃25克的纤维，如果能增加到30克，效果会更好。

25克听起来很容易达成吗？根据调查，全世界大部分人每天的纤维摄入量都少于20克。

25克的纤维到底是多少？吃多少的食物才能达到每日摄取量？为什么全球人口那么多，摄取量却还是不达标？

25克的纤维到底需要吃多少食物？（照片：Envato）

25克的纤维是……

让我们来做个简单的计算—— 以下为我们经常会吃到的一些食物的纤维含量：

一份菠菜- 2.4克

一个带皮的苹果- 2.2克

一根香蕉- 2.8克

一份清炒包菜- 1.6克

一份沙拉- 3克

如果你一天吃了这一些纤维量高的食物，总共的摄取量也才12克，离标准的25克甚至30克还有差距。

30克到底是多少呢？

奥克兰科技大学（Auckland University of Technology）的营养学教授艾琳·拉什（Elaine Rush）举出以下例子：

半杯燕麦片- 9克

两块维多麦（Weetabix）- 3克纤维

一块厚的棕色面包- 2克纤维

一杯煮熟的扁豆- 4克纤维

一个连皮煮熟的土豆- 2克纤维

半杯莙薘菜（Swiss Chard，Beetroot的变种）- 1克纤维

一根胡萝卜- 3克纤维

一个连皮的苹果- 2.2克纤维

就以上这个名单总共约26克的膳食纤维，不知道你是否觉得难以达成？

英国国民保健署以一天三餐的方式分享如何能达到每日标准摄取量，我们来看看他们所建议的午餐餐点有哪些：

一个带皮马铃薯（4.7克纤维）

半罐（200克）减糖减盐茄汁豆（9.8克纤维）

一个苹果（2.2克纤维）

这样一餐大约是16.7克纤维，感觉好像也不太难达成（赶紧去买个苹果吃），但对于本地人的口味来说，不知道是否合适？

你的日常饮食中，有哪些食材能够有意识性增加来达到膳食纤维的增加？（照片：Envato）

三大类食物增加膳食纤维摄取量

以下以三大类食物划分各食物中的膳食纤维含量百分比，亦即若要摄取适量的膳食纤维，需要知道该食物的分量和其所含纤维量的百分比。

例如一份重50克的马铃薯，其膳食纤维量为1%，亦即0.01克左右。

第一类：全谷物、杂豆类、薯类

杂豆（mixed vegetables)- 纤维含量5%以上

糙米、燕麦、鹰嘴豆、红小豆、绿豆- 纤维含量一般3%以上

薯类- 纤维含量1%以上

大米- 纤维含量0.7%

第二类：蔬菜、水果类

蔬菜中的膳食纤维在1%~5%之间。

鲜香菇（3.3%）

金针菇（2.7%）

木耳（2.6%）

如毛豆（4%）

蚕豆（3.1%）

豌豆（3%）

库尔勒梨(Korla Pear)（6.7%）

石榴（4.8%）

桑葚(Mulberries）（4.1%）

奇异果（2.6%）

芒果（1.3%）

第三类：坚果、大豆类

坚果类膳食纤维含量大多在4%~11%。

黑芝麻（14%）

松子（Pine nuts)（12.4%）

注一：