患乳癌可否保留生育力？

乳癌是本地女性最常患的癌症。早发现，早治疗。新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟说，乳癌筛查有助在早期发现乳癌，治疗后复发率较低。欧冠伟医生将在3月25日（星期六）《联合早报》乐活线上讲座，分享大家关注的乳癌疾病。

乳癌是本地女性最常患的癌症，1976年至今，本地乳癌发病率增加三倍，每三名患癌女性中就有一人罹患乳癌，每天有近六人被诊断罹患乳癌。

乳癌是乳腺细胞出现异常生长而形成。比起健康细胞，癌细胞增长得更快速，间接导致硬块或肿瘤的出现。新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟也是新加坡防癌协会乳癌意识月委员会成员。他在接受《联合早报》访问时说，大多数的乳房肿块如囊肿、纤维腺瘤属于良性。但为确保作出准确诊断，须由专业医疗人员通过乳房X光检查。若有必要，或须进行活检以确定乳房出现肿块的原因。

掌握家族史有助了解患癌风险

大多数女性没有遗传性乳癌，只有5％至10%的乳癌是由于遗传性乳癌综合征而引起。高达20%至25%的乳癌患者有家族史，欧冠伟医生解释，如果一名妇女的近亲患有乳癌，她患乳癌的风险就会增加。“这是由于家庭成员的基因，面对相同的生活与环境因素所造成。” 因此，了解自身家族史有助人们了解自己是否有较高的乳癌风险，并可在医生评估后进行早期筛查，甚至建议进行基因测试。

早发现，早治疗。乳癌筛查有助在早期发现乳癌，治疗后复发率较低。欧冠伟医生说，癌症期数越高，复发风险越大。早期乳癌如零期或一期乳癌，复发风险较低。

乳癌患者康复后癌复发的可能性由许多因素决定，包括初始阶段的肿瘤大小、受影响的淋巴结数量和乳腺癌分型等。

某些分型的乳癌更具侵略性，如三阴性或HER2阳性乳癌。根据乳癌期数和分型，制定了手术、化疗、放疗、靶向治疗和内分泌治疗等治疗方法，以减少复发风险。病人在接受治疗后将定期通过适当的临床检查，每年做乳房X光筛查。如果有持续或令人担忧症状，医生将要求进行血液检查和电脑断层扫描等检查，以排除复发的可能。

欧冠伟医生说，只要遵守医生制定的治疗方案，即可降低乳癌复发风险。“定期进行临床检查和乳房X光筛查很重要，若出现体重减轻、持续咳嗽或呼吸困难、骨痛等持续症状，应告诉医生。”

得了乳癌能否生育

乳癌患者是否可以生育？欧冠伟医生说，癌症治疗如化疗，可能影响妇女的生育，尤其是年龄较大女性。他不建议妇女在诊断期和治疗的头几年尝试怀孕，这是由于病人先应专注于治疗，药物也可能影响发育中的胎儿。因此，乳癌患者看医生时，必须告诉医生未来生育计划，以便将其纳入整个治疗和监测计划中。

然而，计划生育的乳癌患者，可考虑在化疗前咨询生育专家。若有需要，可考虑采卵或体外受精。其他保留生育力的方法包括化疗期间注射荷尔蒙以停止月经，以保持卵巢功能。

欧冠伟医生说，乳癌筛查有助在早期发现乳癌，治疗后复发率较低。（受访者提供）

早期和晚期乳癌治疗有新疗法

欧冠伟医生说，乳癌治疗方式是根据患者癌症阶段、分型，以及个人偏好和健康状况等因素而制定。“年轻女性一般会考量到特定问题，如生育、遗传学。针对年长者或体弱者，通常会由新加坡国立大学癌症中心的老年肿瘤学专家，为病人提供全面老年病评估，以确定与治疗有关的毒性风险，并调整治疗，例如：减少化疗剂量，缩短化疗计划，或提供支持性护理，如物理、职能治疗、营养学、社会工作投入。病人应与医疗团队坦诚沟通，以便让院方了解个人所关切的问题，以确保按照病人的偏好进行治疗。”

谈到近年的乳癌研究与治疗新发展，欧冠伟医生说，早期和晚期乳癌的研究和治疗都取得了突飞猛进的进展。他说：“我们开发了许多新疗法，例如针对早期乳癌，有以下几种疗法，为早期激素阳性、HER2阴性乳癌进行OncotypeDx检测，可帮助识别哪些妇女可以避免化疗，而只须在手术或放疗后进行内分泌治疗。针对第二至三期三阴性乳腺癌的化疗中加入免疫疗法，可在手术前明显缩小乳癌，促进长期效果的改善。对于二至三期的HER2阳性乳癌，在化疗中加入双抗HER2靶向治疗，可在手术前明显缩小乳癌，并改善长期疗效。BRCA1/2基因突变的早期乳癌患者，现可选择在手术后进行靶向治疗（PARP抑制剂），以提高长期生存。”

患乳癌的风险随着年龄的增长而增加。研究表明，从40岁开始进行乳房X光检查是有益的。欧冠伟医生建议40至49岁的妇女每年做一次乳房X光检查，50岁以上妇女只须每两年做一次乳房X光检查。

另外，建议40岁以下妇女每月做一次乳房自我检查，以提升自我乳房健康的认识，若有乳癌的阳性家族史，40岁前就应做乳房筛查。医生也建议被诊断为遗传性乳癌综合征的妇女提前在25岁就开始做乳癌筛查，并在新加坡国立大学癌症中心的癌症遗传学诊所跟进。

保持健康的生活方式，如戒烟，避免过量饮酒，积极锻炼身体，饮食均衡和保持健康体重等，已证明有助降低患乳癌的风险，此外还有其他健康益处。

另也应避免长期使用口服避孕药或荷尔蒙替代疗法，但这须与个人医疗保健提供者讨论利弊。

【个案】母亲为了孩子勇敢接受化疗

患了乳癌，你仍可以选择勇敢地带着信心与盼望继续生活。一名年轻乳癌患者给了欧冠伟医生很大启发。他分享道：“我的一个病人原本是三个孩子的妈，但其中一个孩子因先天性疾病，出生后不久就逝世了。”

两年过去，她还在为失去孩子悲伤，那时候的她却被诊断患有第二期乳癌。

当她听到这个消息时，表现得非常坚强，她主要担心的，是能否继续履行作为母亲和妻子的角色，以及如何将消息告诉两年前刚刚失去手足的孩子。

可喜的是，这名病人并不畏惧治疗，她希望能看着孩子长大，于是勇敢接受化疗，从不埋怨，继续拥抱生活。“我被这名病人的坚韧所感动，也被她的精神所鼓舞，这证明了，即使面对不幸，只要坚定信念和以爱为力量，人仍然可以往前走。”

第19届乐活谈保健线上讲座系列六

两专家谈乳癌和中医养生

2023年《联合早报》第一个乐活线上讲座，主题为 “专家谈乳癌和中医话养生”。除了有曾庆亮医师分享有关气血与经络养生的课题，也邀来欧冠伟医生分享大家关注的乳癌疾病。乳癌是新加坡患癌女性中最常见癌症，了解乳癌的症状，风险因素及筛查选择，可有效预防与对抗乳癌。医生也讲解乳房X光检验为何是目前最准确的筛查技术，了解普遍检测到异常的原因。

第19届 “乐活谈保健”线上医药讲座系列六，由《联合早报》主办。保健伙伴是新加坡防癌协会（Singapore Cancer Society）和Owell Singapore，指定宣传杂志是《健康No.1》。

日期：3月25日（星期六）

时间：上午10时30分

首播：zaobao.sg 或 脸书活动专页

① 课题：通气血疏经络养生

主讲者：庆亮中医诊所有限公司中医硕士曾庆亮医师

② 课题：乳癌？我该担心吗？

主讲者：新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟