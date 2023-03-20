【我要变健康】你的心，健康吗： 一直生气怎么办？

我们在第一期的《我要变健康》中就有提到，网上文章把健康分为生理、情绪和心理三个层面。我们过去几期在生理上下功夫，这一期我们从“心”出发，来看看现代人的一些情绪问题。

生气，正常吗？

每个人都有脾气，生气也是正常情绪的一种抒发，但是怎么样的生气算“正常”，怎么样的状态需要求医？

以下是根据报道，几个你可以问自己的问题：

我会不会很容易发脾气？ 我是不是很容易被激怒？ 我的脾气是否影响我和身边人的相处和感情？ 我在情绪失控后是否会感到内疚？ 情绪失控时是不是很难平复？ 我是不是常有冲动想在言语或行动上发泄情绪？

如果以上的几个问题你有超过一半以上回答“是”，那代表你需要寻求专业帮助。

情绪往往一念之间，什么是你的“燃点”呢？（照片/Envato）

找出根源 对症下药

每个人都有情绪，而根源都有所不同，以下是几个较常见导致你情绪失控的原因：

人- 家人、朋友、另一半和工作上的人通常容易”点燃“怒火。想想，有时我们不会也不敢对陌生人随意发脾气，但面对自己亲近的人却为所欲为，不是因为他们比较白目，而是因为我们知道他们不会轻易离去。 压力- 每个人在每个年龄层都有各自的压力—— 青春期的生理和心理变化、成长时期的课业和同侪压力、出社会工作后的职场压力、组建家庭后的家庭压力等等，都是情绪崩溃的开关之一。 失望- 熟语说期望越大失望就越大，面对人生的不如意往往先是感受失望，进而发展成愤怒。 燃点- 每个人的燃点都不同—— 有些人受不了大声的音乐、有些人无法忍受交通阻塞、有些人对办公室政治感到无力，甚至还有人对回家面对孩子哭闹感到恐惧。 社会压力- 各类歧视如：性别、种族等，或是边缘化及孤立，还有贫富悬殊等都有可能造成愤怒情绪。

工作是现代人压力来源之一—— 你的愤怒也来自工作吗？（照片/ Envato）

爆发前 我能怎么做？

情绪需要出口，但如何发泄却是自己的选择！

找对的情绪出口- 例如将愤怒转化为能量，通过嗜好来抒发。静态的嗜好让人平静，动态的则让人得到宣泄，哪怕是30分钟的慢跑也很有效果。 运动- 你知道吗，当运动达到一定量时，身体会产生一种名为腓肽的“快乐应子”，这类效应能愉悦神经，甚至可以把压力和不愉快带走哦。 深呼吸，暂时离开，冷静- 这是一个众人皆知，但实行起来并不容易的三个步骤。情绪要失控时深呼吸，然后暂时离开现场并让自己冷静，然后才理智处理问题。听起来很容易的三个步骤，又有多少人能做到呢？ 有趣小贴士—— 想象自己生气时如同着火，这时找来一杯冰水，然后尝试“灭火”—— 等你喝完水后，火就被灭了！这个过程既能让你冷静，也能让你利用喝水的时间思考并舒缓情绪，尤其冷水也能起到镇静作用，可谓一举三得！

正视情绪问题不只是对自己负责任，也是对所爱的人负责任。如果你正在被情绪问题困扰，以下几个机构可能可以帮到你：