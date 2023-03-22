中医认为慢性功能性便秘的发病原因与饮食因素、情志失调和气血津液，及肺、脾、肝、肾关系密切。治疗方法是根据中医理论，采用整体观念，找出病因，辨证施治，再采用相对应的中药（内服、穴位贴敷）、针灸、拔罐和推拿等综合调理。本期《活得好》请养生保健中医诊所的林丽明医师解说综合疗法如何帮助缓解便秘。

林丽明医师说，临床辨证把慢性便秘分为虚实两种，实秘者以清热、行气、通下为治法，虚秘者以益气、养血、滋阴、润下为治法。

常用的中药有白术、枳实、番泻叶、大黄、郁李仁等。现代药理研究表明，白术有促进肠胃分泌作用，使胃肠分泌旺盛，蠕动增速，促进排便；枳实能促进肠蠕动，弛缓肠平滑肌；番泻叶的番泻甙，能兴奋骨盆神经节，以收缩大肠而起到泻下的作用。

穴位贴敷法是通过局部皮肤吸收药效，刺激相关穴位，激发气血。一般是用沉香、玄明粉、冰片、大黄等中药做成的药饼，贴敷在穴位。

针灸、拔罐和穴位贴敷法常用的穴位有大肠俞、神阙穴、天枢、中脘、关元、上巨虚、气海、丰隆等。

针灸是通过针刺相关穴位，将物理刺激转换为神经冲动传入结肠，引起结肠慢波改变，增加胃肠蠕动。

推拿可促进局部气血运行，常用掌摩法按摩腹部，可达到调理肠胃、补气健脾、行气导滞、通腑泻实、润肠通便的作用。