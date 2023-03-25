【乐活谈保健】线上讲座：专家谈乳癌，中医话养生

法国作家罗曼罗兰曾说：“真正的财富是健康的身体。”

人活一辈子，有两样东西尤其重要，一个是健康的身体，一个是良好的心情，两者对于人体免疫系统都有着深远的影响。“乐活谈保健”与新加坡防癌协会以及OWELL呈献线上免费讲座，邀请两位专家探讨不同课题，从中医角度了解气血经络和养生，以及从西医视角谈乳癌疾病。

第一场： 通气血疏筋络养生

主讲人： 曾庆亮医师，庆亮中医诊所有限公司中医硕士

一个人健康与否的标准是什么？中医认为，气血充盈，百病不生。人体五脏六腑离不开气血的运行，心脏气血不通会出现胸闷心悸，肝脏气血不通会形成脂肪肝，肾脏气血不通则容易引起尿酸过高等问题。人以气血为本，气血充足是关键。如何通过调整生活作息与饮食以达到气血通畅？气血与经络扮演什么样的关键角色？情绪与气血的运行有何关系？中医是如何辨证论治，对症下药？曾庆亮医师将在第一场线上讲座为你解答疑问。

第二场： 乳癌？我该担心吗？

主讲人： 欧冠伟医生，新加坡防癌协会乳癌意识月委员会成员

根据世卫国际癌症研究中心数据显示，乳癌已成为全球发病率最高的癌症。从1976年至今，乳癌在我国的发病率已增加三倍，每三名患癌女性中就有一人患有乳癌。预防乳癌最有效的方式是定期筛查，及早发现并及早治疗。然而不同年龄层的筛查选择也有所不同，新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟，将在第二场线上讲座中讲解乳癌筛查的利与弊、乳癌症状、认识乳癌家族史，并且分享如何降低患癌风险。