老弱妇幼应打疫苗防流感

本地流感病例激增，与健康成年人相比，年长者、慢性病患、孕妇和幼童的免疫力较弱，较易受到流感感染，病情严重程度一般较高。这些人也更有可能患上流感并发症，如肺炎、心肌炎、脑炎和多器官衰竭等。因此，接种疫苗防流感，对上述弱势群体很重要。

巴耶利峇区有较多年长居民，该基层组织自2019年12月推出健康计划，为50岁以上该区居民免费接种流感疫苗和检查身体。巴耶利峇基层组织委托The Good Life Medical Center，帮助监测居民健康以及提高保健意识。该中心的医疗主任陈燕英医生说：“传统模式是先预约，再到诊所、看医生，如被告知适合，才接种疫苗。有些人可能觉得麻烦。如今有了这项计划，更方便居民。”

陈医生说，一些年长者不接种流感疫苗的原因很多，其中，看医生接种疫苗所耗的时间、精力和费用往往是一种阻碍，尤其是对老年人而言。然而，由于年长者患流感严重并发症的风险更高，因此迫切需要鼓励他们接种疫苗。

“为一个人打疫苗，只需要5分钟，但往往需要两个小时来接触、说服、教育、建议和鼓励他们接种疫苗。”

根据该计划，下一个注射疫苗的日期是3月27日（星期一）早上10时至下午1时，地点在Block 116 Hougang Ave 1 #01-1206 Singapore 530116。

有意报名的巴耶利峇区居民，可拨电巴耶利峇高文民众俱乐部62844261（星期一至星期天，早上10时至下午6时）。

