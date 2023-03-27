【我要变健康】盐，真的无可取代吗？

保健促进局在2022年9月份时宣布要向盐“宣战”，计划在五年内把每人每日的钠摄取量减少15％，相当于每日减少四分之一茶匙的盐。

盐分摄取过量到底有多可怕？为什么新加坡人的每日平均摄取量会超标？有哪些能取代盐作为调味料的选择？

“钠”……这么吃会出问题？

保健促进局指出，人体每天只需约500毫克的钠来维持生命机能，即四分之一茶匙的盐。不过，根据2019年全国营养调查数据，新加坡人平均每日摄取3600毫克的钠，相当于近两茶匙的盐，比世界卫生组织建议的每日2000毫克，高出近一倍。

摄入太多的钠会有什么问题？

过量摄取钠可能导致血液的钠浓度过高，造成体内水分无法排出。当血管壁受压时，动脉壁会增厚，令血管变窄，结果可能导致血管破裂或形成血栓，进而引发心脏病或中风。

根据早前报道，新加坡心脏基金营养师姚莲栗表示，长期摄取过多的钠可能导致高血压，并间接提高患上心脏疾病、肾病和中风的风险。世界卫生组织估计，全球的日常平均盐分摄取若能降至5公克以下，每年或可防止250万个死亡案例。

根据2018年的全国营养调查，近九成国人每天吃下平均两茶匙（9公克）的盐，即摄取了3600毫克的钠，比世卫组织的推荐量（2000毫克）多出90%。（照片/取自网络）

“钠”……怎么办？

食用盐的主要化学成分是氯化钠（sodium chloride），其中钠离子占40%，人体需要的钠离子90%来源于食用盐，所以说完全不要盐也不行，怎么吃和其份量才是关键。

所以，保健促进局在2022年的9月份宣布，计划在未来五年把每人每日的钠摄取量，从目前的3600毫克减至3100毫克，即每日减少四分之一茶匙的盐。他们与供应商合作，为餐饮业者提供价格更实惠的低钠盐和酱料。

市面上也能找到一种名为钾盐的产品，其每茶匙含有不超过1500毫克的钠，比起普通食盐的2000毫克少了三成。钾（potassium）有助于缓解血管壁的张力，从而降低血压，对于肾功能正常的健康成人和孩童来说，高钾饮食是安全的，不会造成不良反应。多余的钾会随尿液排出，人体就能维持钾和钠的平衡。

大家可能以为市面上的这类“喜马拉雅盐”比较健康，但其实市面上标为“天然盐”的产品，虽然颜色、味道和加工方式各异，但营养成分是相同的，主要化学成分都是氯化钠（sodium chloride），当中钠含量高达40％。（照片/取自网络）

“钠”……该注意什么？

生活中哪些小细节能达到“减盐”？一天都需要外食能做得到吗？

除了可选择贴有较健康选择标签的食物和商家进行购买，但一些如吃鱼圆面或鱼片米粉时避免喝汤；以米粉和粿条取代面仔和面薄，因为以小麦粉制成的面条，多数会加盐，所以钠含量比白米制成的米粉和粿条来得高。不习惯吃米粉或粿条，可混搭米粉和面条—— 这些小举动就是减盐的开始。

另外，吃杂菜饭时减少加工食品的选择—— 午餐肉、咸蛋、鱼饼还有酱汁等的钠含量都高，能免则免。在家烹调时也一样，加工食品如泡菜、罐头菜心和罐头食品都是钠含量高的食材，也应该尽量避免。

《联合早报》去年就曾刊登过一篇文章，以“3R”作为减钠的三部曲。

这里稍微做个简介，让大家简单认识这个减钠三部曲：

Rethink（重新思考）：回想自己的饮食习惯，平时吃的东西当中，哪些的钠含量较高？自己下厨时，哪些菜肴加了最多含钠调味料？

Replace（取代）：自己常吃的高钠食品有哪些替代品？大量使用的含钠调味料，能否用姜、葱、蒜、香草、香料、米酒或绍兴酒取代？

Reduce（减少）：减少食用高钠食品的次数，或减少调味料。

以上的3个R，其实已解答了多数人对于减少钠的摄入量的疑惑和障碍。回想你今天的三餐，是否不知不觉摄入过多的钠？姜、葱、蒜等用料也风味十足，是否能让你在做饭时完全不放盐？最后当然是减少高钠食品的摄入—— 薯片、零食、加工食品、快餐和腌制食品等，能减则减！

最后也要提醒，虽然说市面上有如钾盐的低钠产品，但不能因为是低钠就毫无节制。如果分量比过往使用食盐时更多，钠的摄取量还是可能超标。