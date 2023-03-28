【健康日志】长期坏习惯“养”出慢性病

现代营养学与资讯的发达让我们可以轻易获取保健知识，成为我们的“GPS”，避免我们走错路，而即使真的走错路，还可以根据GPS所显示的路线重返正轨，把调整饮食视为当务之急，而不是坐视不理或将错就错。

全球定位系统（GPS）尚未盛行前，我每回驾车去某个陌生地点，总要翻看地图，认清行驶路线后才开车。即便如此，有时因为地图与实况的差距或一个错误判断，就会走错路，常得大费周章找U转或走一段冤枉路才得以重返大道，有时心急之下把脚下油门踩得更紧，却再次走错路，兜转之下反而离目的地更远了。

营养学博士王强顺，也是共和理工学院应用科学系讲师。（受访者提供）

我们一生守护健康的过程，不也是如此吗？我们向往的健康人生目标就如要到达的目的地，这过程所经之路就像一条路线，而保健知识就是地图或GPS，引导我们到达健康长寿的目标。驾车会走错路，人难免会生病，耽误时间夺取快乐，但我们始终还是要以积极乐观的心态来面对疾病，相信只要作出相应调整，还是可以重返康庄大道。

慢性病非一朝一夕形成

疾病大致可归类为急性与慢性病，急性病的发病期短，征兆明显，就如冠病等传染性疾病或食物中毒导致的腹泻。慢性病诸如高血压、糖尿病、心脏病等现代文明病，则不是一朝一夕，而是经过较长时间发展与形成。除了极少数特殊病因外，慢性疾病可说是个人长期饮食与生活习惯不当所导致的结果。

一群科学家2006年在荷兰开营养大会，欢送瓦赫宁恩大学营养学家卡坦（Martijn Katan）教授。卡坦教授对营养学的重大贡献是发现反式脂肪危害人体，这继而促成反式脂肪在食品工业上被禁用。在大会上，百多名科学家针对过去30年营养学最伟大的发现与未来30年将面对的挑战作出提议与投票。选出的清单中，就有以下三项涉及饮食与慢性疾病的因果关系：

●摄取过量酒精导致乳癌

●体脂过剩是第二大最可预防的致癌原因

●二型糖尿病可透过饮食与生活方式预防

癌症与糖尿病都属于慢性疾病，早期常被认为与遗传有关，以为一个人因为带有这些慢性病遗传因子，疾病才有机会找上门。然而，近代营养学研究发现：饮食与营养素可抑制或诱发基因的表达方式。慢性病基因携带疾病信息，但这些所谓不良的基因若没被诱发或被抑制，是不会发病的。诱发这些基因表达方式的往往是饮食中的不良成分，而能抑制它的是饮食中健康的成分与营养素。这就如一串爆竹本身具备爆炸潜能，我们可选择点燃引爆它，或浇湿它作废。

知道是为推测与预防

在课堂上，我常说：由饮食与生活方式引起的慢性病并非一朝一夕的事，因为一个人得花上10年，20年甚至更长的时间，坚持错误的饮食习惯或生活方式才可能造成这样的状况。人体有奇妙的平衡机制，各个系统会互相协调消弭我们为自身所带来的压力，比如来自不当饮食的毒素，熬夜所致的疲劳等。这些压力若为短期或少量的，身体还处理得来，但若是长期或过量，身体可能不胜负荷并发出痛苦的呼声，让人们知道健康管理出了问题。

所以说，知道，总好过不知道；早知道，总强过迟知道。

一个人确诊慢性病的那一刻虽然可能对心理有重大冲击，但也应心生感恩，怀抱希望，因为知道自己迷路好过因不知情而继续踩油门走岔路。

近年来自从有了GPS，我驾车时走错路的情况已减少，因为整条路线甚至路况都已一目了然。现代营养学与资讯的发达让我们可以轻易获取保健知识，成为我们的“GPS”，引导我们避免走错路，而即使真的走错路，还可以根据GPS所显示的路线重返正轨，把调整饮食视为当务之急，而不是坐视不理或将错就错。若那岔路已走得太远，慢性病已缠上身，则需要耐心与恒心来调理身体。

有位智者说过：知道，是为推测与预防。

我们是否知道自身有哪些饮食与生活习惯问题？知道后又是否愿意作出相应预防与调理？我们的答案，将决定健康的方向与结果。