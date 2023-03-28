劳逸结合气血通 健康生活助防癌

《联合早报》“乐活谈保健”线上讲座已在3月25日（星期六）举行，曾庆亮医师谈气血养生，并说明气血畅通的重要性；欧冠伟医生谈乳癌的风险、检测与治疗，他也提醒女性应经常自己做乳房检查和乳癌筛查。

医学上的 “免疫力” 是由体内免疫系统执行的防卫作用。在中医理论中，气血是构成人体的基本物质，气血畅通，人体自愈能力开启，产生强大的免疫力。

庆亮中医诊所有限公司中医硕士曾庆亮医师分享的课题是 “通气血疏经络养生”。他指出，人体健康与 “气血” 息息相关，身体一切疾病，小至感冒、发烧，大到血栓、肿瘤，这些疾病产生的主因都是气血不畅，气血不足。气血不通则痛，通则不痛，痛则不通。他说：“只有气血充足，全身经络通畅，人体脏腑才能得到更好滋养，身体营造良好的内部环境和强大的免疫体系。”

气血不通疾病丛生

在中医理论中，气血时刻运转不息，在人体生命活动中占有重要地位。气是血液生成和运行的动力，血是气的化生基础和载体，因而有 “气为血之帅，血为气之母”，“气行则血行” 的说法。

曾庆亮医师说，生活必须劳逸结合，不可太劳神或劳力，劳神影响五脏六腑。（陈来福摄）

曾医师说，经脉者，所以决死生，处百病，调虚实，不可不通。经络的主要生理功能体现在沟通表里上下，联系脏腑器官，通行气血，濡养脏腑组织。经络能运行气血和协调阴阳，使人体机能活动保持相对的平衡。

气血通过脏腑的功能与活动而生成，内至各脏腑，外达筋骨皮毛，存在着相互依存、相互影响的至密关系。气血畅通生机旺盛；气血不通疾病丛生。一处不通一处受病，影响全身生理功能。

元代名医朱丹溪《丹溪心法》指出：“气血冲和，百病不生；一经怫郁，诸病生焉。故人身诸病，多生于郁。”可见七情所伤，气郁为先。如情志过极，忧思郁怒，首害气机。曾医师说：“现在社会，人的各种压力和焦虑不安等，会打破身体原有的气血分布和流向的平衡，容易得病。”

错误姿势阻滞气血运行

古人说“形不正则气不顺”，大家因为长期工作和劳动缘故，肌肉紧张使内脏器官、经络和气血的正常运行受到不良影响。所以，生活中须注意姿势要正确以引动气血流通，错误姿势阻滞气血运行。正确姿势减少或消除对气血通道的挤迫，使气血通道功能逐渐往正常方面发展，改善机体脏腑气血供应，达到纠正疾病恢复健康的目的。

曾医师补充说，生活必须劳逸结合，不可太劳神或劳力，劳神影响五脏六腑。中医养生不在食疗或药疗，而是保持饮食均衡和贯彻活跃积极的生活。

曾庆亮医师（右）谈中医养生，左为主持人林弘谕。（陈来福摄）

年轻女性患乳癌概率低？

第二位主讲者是新加坡防癌协会乳癌意识月委员会成员欧冠伟医生，讲题为 “乳癌？我该担心吗？”。

乳癌是新加坡患癌女性中最常见癌症，了解乳癌的症状、风险因素及筛查选择，可有效预防与对抗乳癌。欧冠伟医生讲解乳房X光检验为何是目前最准确的筛查技术，让我们了解普遍检测到异常的原因。

根据2016至2020年的调查数据，29.7%女性患有乳癌，约每三名女性癌患中，一人患有乳癌。欧冠伟医生指出，现在每天有六人确诊患上乳癌，从1976年至今，乳癌发病率增加三倍。

乳癌风险随着年龄增长而提高，建议较年长女性做筛查检测。乳房X光检验虽然适合40岁以上女性，但不代表年轻女性患乳癌概率低。有乳癌家族史的年轻女性，或有罹患乳癌风险较高基因突变的女性应更早做乳癌筛查。即便没有明显乳癌风险的年轻女性也应该做乳房自我检查，了解监测乳房健康的必要性。

欧冠伟医生说，年轻女性更容易患上更具侵袭性的乳癌，例如三阴性或HER2阳性亚型。（陈来福摄）

三阴性乳腺癌攻击性强

年轻女性及较年长女性患上的乳癌种类有无差别？欧医生说，在年轻和年长女性中，乳癌主要亚型各有不同，年轻女性较易患上更具侵袭性乳癌，例如三阴性或HER2阳性亚型；年长女性主要患上较为温和的雌激素受体阳性乳癌。不同类型乳癌都可能发生在年轻或年长女性身上，因此正确评估非常重要。

为什么三阴性乳腺癌普遍被认为攻击性强和难以治愈？这类乳癌生长速度更快，容易形成大型肿瘤，向附近淋巴结和远端器官转移的可能性更高。晚期诊断的患者预后较差，因此希望通过筛查早期发现，提高存活率。

欧医生说：“幸运的是，三阴性乳癌不如其他乳癌亚型常见，但它们在年轻患者和携有BRCA1基因突变的患者中更为常见。”

积极防癌降低风险

年轻时患乳癌不意味预后不佳。患者的存活结果由多个因素决定，包括乳癌亚型、癌症阶段、患者健康状况及接受的治疗类型。

欧冠伟医生指出，每个人都应积极预防乳癌。保持健康生活方式如定期运动，维持健康体重，不吸烟，不饮酒过量，维持均衡饮食，都是降低乳癌和其他癌症、心脏病风险的良好生活习惯。

女性应经常做乳房自我检查，对乳房健康有良好的认知，并积极参加乳癌筛查。了解癌症家族史有助于确定遗传因素是否会影响患乳癌风险。

第19届 “乐活谈保健” 线上医药讲座系列六，由《联合早报》主办。保健伙伴是新加坡防癌协会（Singapore Cancer Society）和Owell Singapore，指定宣传杂志是《健康No.1》。