子宫肌瘤≠卵巢囊肿 常被混淆 医师解析区别

一些人误以为子宫肌瘤就是卵巢囊肿，宜康中医裕廊与实龙岗分所的纪慧君副高级医师接受《活得好》访问时解析，实际上两者不同。卵巢囊肿是卵巢组织变形而形成的囊肿，是水样肿泡，一般不会导致腹部疼痛；子宫肌瘤是长在子宫壁里或长在子宫边上血肉流体，患者多有腹痛的困扰。

纪慧君医师说，有些医师把子宫肌瘤和卵巢囊肿混淆，都归在“积聚瘕症”。卵巢囊肿的正确中医名是肠覃；子宫肌瘤的正确中医名是石瘕。

卵巢囊肿的机理是卵泡不排卵，卵泡内有液体潴留，黄体持续存在，

导致黄体囊肿、多囊卵巢综合症，致使子宫卵巢增大、皮层增厚，子宫内膜异位出现在囊肿等。较小的囊肿多数无自觉症状，生长缓慢，增大后，下腹部可出现包块，时发时痛。多数患者有白带增多、色黄质浓稠、尿频尿急、月经量多或量少，难以受孕的现象。

子宫肌瘤多发于已婚妇女，特别是中年妇女，一般认为与体内雄激素过高或长期使用雄激素有关。肌瘤的存在，有的会影响月经，使月经提前或延后，或痛经，或出现崩漏，多伴有血块。有的会影响生育。

卵巢囊肿分为生理性和病理性。生理性的卵巢囊肿是在排卵期滤泡聚集而形成，往往几个月后会自动消失；病理性的卵巢囊肿在早期没明显的症状，有症状者多表现为腹部疼痛、月经不调、白带异常、腹部肿块等，容易被忽视或误诊。