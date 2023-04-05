患上产后抑郁症 应尽快寻求治疗

产下宝宝后，一些产妇不感到喜悦，反而焦虑、悲伤、愤怒。这些情绪是否正常？什么时候应提高警惕去求医？《活得好》请黄楷伶妇产科顾问医生提供建议。

黄楷伶妇产科顾问医生说，分娩后两至三天开始出现悲伤、不安、焦虑，甚至愤怒的情绪，大致上是产后的情绪低落（baby blues）。这些情绪来来去去，通常在一两个星期内会好转。

与产后的情绪低落不同的是，产后抑郁症的感觉更加强烈和持久。产妇可能感到无助、绝望，无法控制自己的情绪或照料自己，更不用说照顾宝宝。这些感觉可能在分娩后一至三周，甚至更久后才开始。患有产后抑郁症并不代表本身是无用的母亲。这是一种需要帮助的疾病,建议产妇和伴侣向医生尽快倾诉求助。

治疗产后抑郁症有几个方案，训练有素的专家可通过心理治疗提供应对策略；认知行为疗法则可帮助改变思维和行为方式。

产妇也可以选择一对一的治疗，或让伴侣/家人一起参与， 以便让他们更好地了解产妇正在经历的情绪。黄医生也鼓励产妇参加支持小组， 与其他面对类似问题的产妇互相分享思绪， 以通过平台获得安慰与支援。

最后，抗抑郁药可助控制情绪， 但可能需要几周时间才能见效。 在服抗抑郁药期间大致上还可喂母乳，建议先咨询医生。