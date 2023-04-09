即时检测——把“实验室”带在身边

为满足医疗需求，即时检测已急速发展，让医护人员依据结果为病患提供更及时的治疗。如今，即时检测跨越多个医学领域，最常见的包括验孕检测和糖尿病患者使用的血糖检测。

即时检测（Point-of-Care Testing，简称POCT）指的是在实验室外针对病患或一般人所做的检测，医护人员会根据检测结果采取必要行动。这类检测也能由受试者自行在病床边、急诊室、加护病房、普通科诊所、救护车，甚至是舒适的家中完成。

早期医学技术还未如此发达，几乎所有检测都必须在中央实验室完成，而这些实验室通常要处理成千上百个样本。医护人员不仅要从偏远地区运送样本到实验室，化验后还要等上数天甚至长达数周才能获得结果。

为满足医疗需求，即时检测已急速发展，让医护人员依据结果为病患提供更及时的治疗。如今，即时检测跨越多个医学领域，最常见的包括验孕检测和糖尿病患者使用的血糖检测。即时检测还能用于检测疑似心脏病发作时的心脏酶水平是否升高，或诊断风湿性疾病等。

由于即时测试是在临近受试者的地点完成，一大好处是医护人员能快速解读结果。其他优点包括：人们可轻易获取自检试剂盒，安全易用，成本低，也能随时自行监测病况。此外，多种体液如血液、尿液、唾液、粪便、鼻腔和咽喉拭子均可使用这类便捷的检测法。

梁玉心教授是国家传染病中心主任。 （新加坡国立大学校友事务办公处提供）

尽管许多即时检测的设计相对简单及使用风险低，但并不完全准确无误。各种因素如受试者不熟悉检测程序，测试的敏感度，以及疾病流行率所涉及的测试样本量等，都可能影响检测的准确度。医护人员或受试者有必要对检测结果做适当解读。

冠病病毒

身为传染病专家，我目睹传染病即时检测在近年来呈现爆发式增长。大家再熟悉不过的抗原快速检测（Antigen Rapid Test ，简称ART），就是其中一项用以检测冠病病毒的即时检测。ART试剂盒有涂上抗体的测试条，可让混合缓冲液的鼻腔分泌物流过试剂盒时产生反应。如果样本中含有冠病病毒抗原，测试条就会出现两条红线，显示结果阳性。这两条线包括一条标有“C”的对照线，用以确保测试条有效，以及一条标有“T”的测试线，显示测试结果。整个测试通常需要15至30分钟。

另一项用于监测冠病病毒进展的即时检测是脉搏血氧仪。这种测量血氧水平的检测仪可让病患在家里自我监测状况。只须将血氧仪夹在任何手指上，就会显示氧气水平和脉搏率。脉搏氧气水平在95%及以上可视为足够，而读数在93%及以下则可能要紧急治疗。若脉搏氧气水平介于93％和95％之间，病患应密切监测个人状况，或尽早找医生检查。

爱之病

除了检测冠病病毒，即时检测还用于检测其他传染病，如人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus ，简称HIV）和链球菌感染。卫生部和国家传染病中心于去年8月启动一项爱之病自我检测试点计划。这种即时检测为人们提供多一种检测选择，只须使用口腔拭子测试，还能在必要时私下重复测试，20至40分钟内就能获知结果。检测结果呈阳性者应及早看医生，以确定诊断并安排转介治疗。爱之病是一种可治疗的疾病，及早发现和治疗有助患者获得最佳治疗效果，并防止疾病进一步传播。

链球菌感染

有一种称为“快速链球菌咽喉测试”的链球菌感染即时检测，在本地不太为人所知，却在西方国家广泛使用。链球菌咽喉炎是由A组链球菌感染引起，这种感染在儿童最为常见。它是一种细菌引起的感染，须用抗生素治疗。虽然出现严重并发症的情况较少见，但如果没治疗，可能产生严重并发症，包括影响心脏和关节的风湿热和属于肾脏炎症的链球菌性肾炎后遗症。

两个领域最需要即时检测

目前，有两个传染疾病领域最需要即时检测。发烧是受感染最常见的症状之一，但并非所有发烧症状都是由感染引起，也并非所有感染都是由细菌引起而需要用抗生素治疗。迄今还没有任何简单、准确、无所不包的标记物，可以让我们通过检测一滴血或其他方法来快速检测发烧原因，以及是否受细菌感染。因此，医生通常会采取较稳妥做法，开抗生素治疗病人。然而，这却可能在无意中加速多重耐药病菌的产生。

另一个需要即时检测的领域，是为社区医生或医院提供抗药性细菌的快速检测，供医生判断最佳抗生素治疗方案。当病患出现败血症时，抢救工作分秒必争，大多医生会根据经验使用高端抗生素。然而这可能导致药物被过度使用，间接助长超级细菌产生，也限制有效的治疗方案。

创新科技展望未来

芯片实验室（lab-on-a-chip）科技催生更多更新的即时检测仪。这些微型设备可迅速自动执行类似实验室检测的每个步骤。这不仅利用非常小量的样本，完全无需人工处理，还可灵活修改以适应新型病原体。我预计这类新科技可用在急诊室或筛查中心做快速分流，从而缩短等候检测报告的时间，在疫情暴发期间有助降低交叉感染风险。

其他创新科技包括使用智能手机的科技和可穿戴科技产品，以及将人工智能、机器学习和神经网络纳入即时检测。令人鼓舞的是，科技的发展无疑加强医疗系统的能力。