咖啡因可助减脂 降低患糖尿病风险?

人们普遍以含咖啡因饮料来醒脑和提高工作效率，近期研究发现咖啡因对于降低肥胖概率和患上二型糖尿病的风险，值得进一步探索。

近期发表在“BMJ Medicine”医学期刊的这项研究，探讨血液中咖啡因浓度与肥胖、二型糖尿病和主要心血管疾病的潜在因果关联。研究员发现，血液中咖啡因浓度较高，可帮助降低人体内的脂肪含量与患二型糖尿病的风险。

过去有研究显示，每天喝三到五杯咖啡，或能降低患二型糖尿病和心血管疾病的风险。平均一杯咖啡含约70到150毫克咖啡因，但迄今发表的多数研究都属观察类，由于涉及其他潜在影响因素，这些研究无法可靠地确定因果关系。此外，人们很难从含咖啡因饮料和食物中包含的其他化合物，分离出咖啡因的任何具体作用。

为了尝试克服这些问题，瑞典卡罗林斯卡医学院、乌普萨拉大学和英国伦敦帝国理工学院的研究员分析六项长期研究中的9876参与者，并使用孟德尔随机化（Mendelian randomization）分析血液中较高的咖啡因水平对身体脂肪、糖尿病和主要心血管疾病的影响。

促进代谢增加脂肪燃烧

研究员重点分析两种常见基因变异，CYP1A2和AHR基因。据了解，携带这两种基因变异的人，体内的咖啡因代谢速度较慢，血液中的咖啡因含量较高。研究发现，血液中咖啡因含量较高的人身体质量指数（BMI）较低，脂肪量较低，患二型糖尿病的可能性也会较低。

研究员指出，咖啡因可促进新陈代谢，增加脂肪燃烧，降低食欲。据估计，每天摄入100毫克的咖啡因会增加约100卡路里的能量消耗，从而降低肥胖概率。不过，这项研究仍有局限，包括仅使用两种遗传变异，以及调查群体仅包括欧洲血统的人。研究员说，有必要做进一步的随机对照试验，以评估咖啡因饮料是否对减脂和降低患上二型糖尿病的风险发挥具体作用。