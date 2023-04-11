流鼻血未必跟进补有关，反复流鼻血可能是身体发出求救信号。年长者流鼻血可能跟心血管疾病或内分泌失调等相关，病情较复杂难控制，是耳鼻喉科常见急症。

流鼻血是日常生活中的常见现象，很少人会因流鼻血而到医院就诊。然而，若突然大量流鼻血或止不住鼻血，就要注意可能不是挖鼻孔、鼻子过敏或天气干燥炎热所致，而是其他急病作祟。

养生保健中医诊所的林丽明医师接受《联合早报》访问时说，中医称流鼻血为“鼻衄（nǜ）”，主要由于肺、胃、肝火热偏盛，迫血妄行，以致血溢脉道，从鼻孔流出，也有少数由肝肾阴虚或脾不统血或瘀血所致。

林丽明医师说，如果鼻出血量较多，应马上到医院就诊，若不及时止血，或会引起出血性休克等严重后果。（受访者提供）

其他导致鼻衄的原因包括：

气候炎热或干燥，风热或燥热的邪气侵袭肺脏，肺热损伤鼻中脉络；

暴饮烈酒、过食辛燥油腻食物，导致胃热炽盛，损伤鼻中脉络；

情志不遂或发怒伤肝，肝郁化火蒸迫鼻窍脉络；

肝肾不足，虚火上炎损伤鼻中脉络；

脾胃虚弱、气血亏虚，脾失统血而出血；

鼻部受伤，损伤肌膜与脉络，导致瘀血内阻，血不循经则出血。

出血量大应立即就诊

反复流鼻血也可能是身体在发出警讯。家人或小孩经常突然流鼻血，应高度重视，尽早就医，以便找出病因接受相应治疗和护理，防止病情恶化，减少其他并发症发生的可能性。

林丽明医师说：“如果出血量较大，达几十毫升甚至上百毫升，应马上就诊，由专业医生止血，若不及时止血，或会引起出血性休克等严重后果。若反复出血，出血量多，同时伴随严重鼻塞症状等，建议到医院做鼻内镜检查，排除鼻咽部、鼻腔内的出血性肿瘤，或长期的鼻腔炎症、鼻腔特殊性炎症，或是鼻中有异物引起的鼻腔黏膜糜烂、出血。”

一些医院检查如：血常规、C反应蛋白及凝血功能等相关指标，有助诊断流鼻血是否因凝血障碍、白血病、血小板减少、血友病、再生障碍性贫血或感染性疾病所致。如果是偶尔流鼻血，出血量小，易止住，并且没有伴随其他症状，可在家自行处理后再咨询医生。

压迫冷敷止鼻血

流鼻血时，不仅患者害怕，周遭的人都会跟着紧张。林丽明医师指出，突然流鼻血，首先要安抚患者，消除紧张与恐惧的心理，然后通过压迫冷敷止血。

头部向前倾，单侧鼻孔出血时选择对侧食指按压。（受访者提供）

双侧鼻孔出血选择双侧食指。将食指掌指关节向掌心屈曲用力按压约10至15分钟。（受访者提供）

压迫冷敷止血法主要针对常见的鼻腔前段出血，首先让患者坐在椅子上，头部保持正常竖立或稍向前倾的姿势。单侧鼻孔出血时选择对侧食指；双侧鼻孔出血选择双侧食指。将食指掌指关节向掌心屈曲用力按压约10至15分钟，压力依患者身体素质决定。同时可冷敷前额和后颈部，通过热胀冷缩的原理，使血管收缩，减少出血量。血止住后的一小时内避免擤鼻涕或做剧烈运动，以免引起反复出血。

林丽明医师提醒，若出血量较大，可将云南白药、三七粉、白芨粉等有收敛止血作用的粉末，用喷粉器吹入或放在消毒棉片上敷贴出血部位，紧捏患者双侧鼻翼，一般5至10分钟即能止血。

如何预防儿童流鼻血

儿童流鼻血较多见于玩耍或轻微触碰鼻子时发生，也有些孩子在睡梦中不自觉地血就从鼻孔里流出来。身为家长，该如何预防小孩流鼻血？

林医师说，家长应通过诊断，找出病因，然后采取相对应的中药、艾灸、小儿推拿等综合调理来改善小孩体质及减少出血症状，以下几点也须注意：

保持室内空气湿润度，避免长时间在室内吹冷气，或用空气加湿器。小孩鼻黏膜较脆弱，冷气的干燥空气易导致鼻黏膜出现充血，进而引起鼻出血。

避免搓揉鼻子和挖鼻孔。挖鼻孔容易伤害到鼻黏膜，进而引起流鼻血。

涂抹预防鼻出血的药膏，或用凡士林或其他润滑油如薄荷油、橄榄油等滴鼻子，避免鼻黏膜过于干燥而出血。

减少小孩剧烈活动及对外界的撞击。

饮食清淡，少吃辛辣、煎炸、油腻的食物，多吃新鲜蔬果，多喝水，及时补充水分，保持大便通畅。

及时检查和治疗鼻腔炎症，避免呼吸道疾病。感冒发烧都会导致小孩鼻腔黏膜充血，甚至导致毛细血管破裂出血。

锻炼身体，提高身体素质，增加抗病能力。

成人流鼻血病情较复杂

相比孩童，更应关注成人流鼻血。这是由于孩童流鼻血的出血部位多在鼻腔前端，发病原因多属单纯的鼻腔疾病如鼻黏膜薄、鼻外伤、鼻中膈偏曲、鼻腔异物、鼻炎、鼻窦炎等所引起的，病情较轻，容易控制。而成人，尤其是50岁以上的患者鼻出血部位常位于鼻腔中后段，发病原因多为全身疾病如：心血管系统疾病、高血压、动脉硬化、内分泌失调等，病情较复杂，不易控制，是耳鼻喉科常见的急症之一，若出血量大且反复，来势凶猛，或会危及患者的身心健康。

许多人抱持流鼻血是因为自己吃得太补的想法。林丽明医师说，这种说法不完全准确，具体还得视患者流鼻血的病因、体质及饮食习惯而定。她指出，一般身体健康的人群及小孩在饮食上都无须进补，但是一些家长常担心孩子长不高，拼命给孩子进补导致流鼻血。在进补前，最好先做个中医体检并向中医师咨询自己所属的体质，具体哪方面需要进补及如何用药等。进补须因人因时因地治宜，不可盲目进补。

减少鼻出血情况要怎么做

要减少流鼻血的情况，应注意以下几方面：

注意气候的改变，特别是天气干燥，应保持鼻部湿润，防止外邪诱发致病。 避免接触可诱发鼻黏膜干燥结痂的各种因素，如：刺激性气体、液体及气雾剂、油漆、粉尘等。 平时鼻腔常有发痒或干燥感，应改掉挖鼻孔的坏习惯，以避免损伤鼻部血管而诱发鼻出血。 避免精神紧张、焦虑、抑郁、过度劳累、熬夜等，这些因素可导致鼻出血发作和不利于身体的康复。 适当参加体育活动，增加身体抗病能力。 有全身性疾病如高血压、血液疾病等的患者，要积极治疗。

饮食方面则宜清淡和清润，多吃清热凉血的食物，如西瓜、莲藕、丝瓜、苦瓜、萝卜等。多吃富含维生素C和维生素K的食物、鲜蔬和水果，忌食煎、炸、辛、辣等食品及温热助火的食物。