本周词条：耳鸣

耳鸣（tinnitus）像是关不掉的噪音，无论是轰隆隆、嗡嗡声，又或是其他声音，每个耳鸣患者所听到的声音可能略有差异，严重的会影响身心健康与生活品质。

耳鸣最常见原因是听觉神经受损和噪音伤害，大脑听觉系统异常，或是压力、某种潜在疾病也可能造成耳鸣。

除了对症治疗，以下五个方法可帮助缓解耳鸣：

耳部按摩：洗脸时，轻轻按摩搓揉耳朵和耳垂，或将双手掌按住耳部，拇指放在脑后，四指敲打后脑勺，通过刺激末梢神经，有助促进血液循环、改善淋巴组织的代谢和循环，缓解耳鸣。 鼓膜按摩：在工作之余，将两手掌同时堵住耳朵，挤压后迅速放开，多做几次，这么做可促进耳部血液循环，缓解耳鸣和脑部疲劳。 屏气法：静坐时咬紧牙关，两指捏住鼻孔后睁大双眼，使空气进入耳道，直到感觉轰轰作响为止，这样做可增加耳部各血管的压力，使更多血液集中，对缓解耳鸣有好处。 热敷法：将温热的毛巾紧贴在耳朵上，或者是摩擦双手到掌心发热时，将手掌紧贴在双耳上，通过温度让血管扩张，增加局部血液供应。 张嘴和闭嘴：早晨起床时，将嘴巴张开到最大限度，向外呼一口气，然后用力吸一口气再闭合起来，这样张张合合，连续多次，不仅能让脸部多块肌肉有节奏地运动，还能促进新陈代谢，加速血液循环，活动咽喉部，保持耳咽管通畅，使耳朵内外压力保持平衡，从而防治耳鸣。

另外，耳鸣患者可多吃对耳鸣有益的食物，如核桃、奇异果，同时也应避免食用辛辣刺激的食物，保持充足睡眠，生活有规律。