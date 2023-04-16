大家常认为结直肠癌只影响男性，其实它是仅次于乳癌的本地女性第二大常见癌症。结直肠癌确诊者，超过半数没有任何症状，通过定期筛查，结直肠癌可高度预防。

本周提问：结直肠癌问题

问：父亲52岁患上结直肠癌，确诊时已进入末期阶段，最终斗不过病魔。

他生前喜欢吃猪肉和牛肉，这跟结直肠癌是否有直接关系？结肠和直肠通常始于内壁生长的息肉，如果属于良性而一直未被察觉，是否会癌变？

母亲很担心我们几个儿女遗传父亲的结直肠癌，这病的治愈率多高？存在哪些误区？

徐英杰医生（受访者提供）

徐英杰医生（百汇癌症中心肿瘤内科高级顾问医生）答：

新加坡与中国、日本、韩国和马来西亚一样，是亚洲结直肠癌患者数量最多的国家之一。2015至2019年期间共诊断出1万1000多个新病例。

结直肠癌在男女两性的发病率不断上升，导致的死亡人数在过去10年却有所下降，原因包括：

一、接受结直肠癌筛查的人数增加，有助于早期发现癌症或癌前病变；

二、结直肠癌治疗进步，预后改善，特别是早期癌患。

过去10年，结直肠癌治疗变得更加个性化，从基因组分析到靶向治疗，针对不同患者提供最佳治疗方案。

早期发现是治愈关键

一般来说，早期结直肠癌是可治疗的，尤其是癌细胞未扩散到身体其他部位前，通常采用手术为治疗手段。

对于癌细胞已扩散到其他器官的晚期结直肠癌，主要治疗方法是化疗、靶向治疗或免疫治疗。另外也可考虑手术，以缓解症状。

在一组结肠直肠癌细胞只局限扩散于肝脏的患者中，医生采用手术切除原发癌和受影响的肝脏区块，为患者提供更高的治愈机会。医生根据患者的整体健康状况和症状，结合不同疗法以达到更好治疗效果。

临床上，一些常见的结直肠癌误区包括：

一、结直肠癌是“男人病”？

这是常见误解，认为结直肠癌只影响男性。

现实情况是结直肠癌也发生在女性身上。结直肠癌是本地女性第二大常见癌症，仅次于乳癌，也是导致女性癌症死亡的第二大常见因素。

二、结直肠癌与年龄无关？

随着年龄增长，患结直肠癌风险也提升。在新加坡和世界各地，多数确诊结直肠癌的患者都是年龄50岁及以上的男性和女性。有结直肠癌家族史者，患此癌风险更高。下列一些增加患结肠直肠癌的风险因素：

有结直肠息肉病史

有溃疡性结肠炎史（ulcerative colitis），即大肠内壁溃疡

克隆氏症病史（Crohn’s disease）

吸烟

高脂饮食

蔬菜水果摄取少

了解个人风险因素，并与医生讨论如何调整生活作息与饮食习惯，可更好地降低患癌风险。

三、结直肠癌无法预防？

每年确诊结直肠癌者中，超过半数没有任何症状。

通过定期癌症筛查，结直肠癌可高度预防。由于结直肠癌通常由结肠和直肠内壁生长的息肉发展而来，适当筛查可帮助及早发现，并在息肉转变为癌症前将息肉切除。

无症状者和无结直肠癌家族病史者，50岁开始应做筛查，建议每年通过粪便免疫化学检测（faecal immunochemical test，简称FIT）做粪便潜血试验，粪血是结肠直肠癌前期常见迹象。另外可做结肠镜检查，检测癌症并切除发现的息肉，预防癌变，建议每10年做一次。个人可通过健康生活习惯来降低患病风险，例如：

保持均衡饮食

定期锻炼

维持良好的身体质量指数（BMI）

戒烟

饮酒适量

四、有家族病史者才筛查？

通常，筛查是为了在无症状者身上发现癌症或癌前病变。这类癌症在早期没有症状，无论你是否有结直肠癌家族病史，都必须做筛查，及早发现癌症。

五、结直肠癌是绝症？

跟许多癌症一样，如果及早发现，结直肠癌并非不治之症，超过90%的早期结直肠癌患者，确诊后可存活五年。不过，早期诊断出来的结直肠癌病例只约占三分之一。定期筛查非常重要。