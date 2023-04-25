什么阻碍晚期乳腺癌患及早就医？

一些参与研究的晚期乳腺癌患者以为癌症都是致命的，一些人也惧怕乳房切除术和放化疗的副作用。这种恐惧心理再加上寻求其他疗法进一步推迟了就医时间。

47岁的陈女士是一名家庭主妇，这一天她和丈夫来到门诊部向医生索取分期扫描的报告。一周前，她刚确诊乳腺癌，肿瘤已在她的左侧乳房中生长了六个月。在过去一个月里，陈女士的肿瘤已经突破皮肤表层，不但肉眼可见还会间歇性出血。她会在出血部位按压，暂时止血，但肿瘤仍然存在。她在这段时间并没求医，只是希望肿瘤能自然消失。

有一天，她因为突发眩晕摔倒送到急诊部门，随后医生发现这是长期出血导致的贫血症状。负责诊断陈女士的乳腺外科医生告知她令人心碎的消息：“我很抱歉陈女士，扫描显示乳腺癌已经扩散到你的肺部和骨头，这已经是第四期乳腺癌……”还没等医生说完，泪水已从她丈夫的脸颊滑落，他开始抑制不住地啜泣。陈女士看似太过震惊，没有任何情绪，犹如还没理解这诊断的含义……事实上，像陈女士的悲剧在我的执业生涯中相当常见。

谢乐勒助理教授是邱德拔医院乳腺外科部门主任与乳腺肿瘤外科顾问医生。（受访者提供）

乳腺癌筛查率不到40％

根据新加坡癌症注册局的数据，2013到2018年间在本地诊断的乳腺癌中晚期病例占了26.9%。尽管在2002年推出高补贴的新加坡乳房检验计划（BreastScreen Singapore），但一直到2019年乳腺癌的筛查率仍只有38.7%。这问题在于患者就算能感觉甚至是看到肿瘤在几个月内长出皮肤表面，但往往持有一种自我否认的心态，妄想肿瘤能自行消失。不幸的是，当癌症发展到第四期的转移性乳腺癌时，治疗目标以姑息治疗为主，包括改善症状和维持生活质量。放疗可以减少肿瘤出血，化疗或内分泌治疗可减缓疾病进展，为患者和家人争取相处时间。一些情况下，姑息性乳房切除术能帮助患者改善出血和异味等症状。相较之下，在筛查中发现早期乳腺癌的患者往往只须做保乳手术和放疗，甚至可能不用化疗。

一项在2021年由邱德拔医院、南洋理工大学和李光前医学院共同发表的研究，针对本地确诊的局部晚期乳腺癌（locally advanced breast cancer）患者做了深度访问，从中了解阻碍她们早期就医的因素。这项研究揭示以下三个可解释这现象的主要因素：

1.认知不足

这项研究中有四分之一的患者不知道新加坡乳房检验计划的存在。一部分的错误认知来自互联网上不可靠的信息。参与者看到社交平台上宣传一些没有科学依据的替代疗法，不但号称治疗侵入性小，且费用较便宜，这造就患者延迟就医。

2.恐惧心理及错误认知

一些参与研究的晚期乳腺癌患者以为癌症都是致命的，一些人也惧怕乳房切除术和放化疗的副作用。这种恐惧心理再加上寻求其他疗法进一步推迟了就医时间。更重要的是，这些恐惧往往源于互联网和社交圈流传的错误信息，他们对乳腺癌治疗的最新发展及减缓放化疗的副作用缺乏正确认识。

如果患者和家属要在网上查询乳腺癌治疗和筛查的相关信息，我建议从新加坡癌症协会和新加坡乳腺癌基金会官方网站发布的信息开始了解。这些信息是由可靠的专业医疗工作者提供，且免费开放给公众。

3.财务和社会因素

许多参与者担心在经济上成为家人的负担，但是现有许多政府补贴和财务资助方案提供给有需要的人。除了保健储蓄计划（MediSave）和现金支付，终身健保（MediShield Life）作为一项基础健康保险计划，不论年龄和健康状况，能为所有新加坡公民和永久居民提供医疗保障。此外，还有一项由政府资助的保健基金计划（MediFund），为那些已使用政府补贴以及终身健保、保健储蓄和现金等支付方式后，仍不能承担剩余账单的患者，提供额外援助。

来自李光前医学院的公共卫生专家同时也是这项研究的主要研究者之一罗琳（Lorainne Tudor Car）助理教授说：“为了减少个人因素的就医阻碍，普及化的医疗信息应该包含女性关心的问题如筛查过程、费用以及纠正错误的认知。这也包括扩大现有政府保健资源的覆盖范围与提高公众的认识，并将这些信息纳入健康计划的宣传，如乳腺筛查和乳腺癌意识月。”

符合条件者可免费接受乳腺癌筛查

基于这项研究结果，邱德拔医院会继续努力与家庭医生和社区合作，一起促进本地的乳腺癌意识、倡导早期发现和筛查。这与政府今年下半年开展的健康SG计划相符合，其中将更着重预防医学并鼓励人们为个人健康采取行动。参与健康SG计划并符合条件的人能接受政府全额补贴的免费乳腺癌筛查。根据卫生部制定的乳腺癌筛查指导原则，建议50岁至69岁的新加坡女性每两年做一次乳房X光检查（mammogram）。年龄介于40岁至49岁的女性可每年做一次乳房X光检查，但在筛查前应与医生讨论乳房X光筛查的益处和局限性。

每当我不得不向晚期乳腺癌患者和家属告知癌症转移的坏消息时都感到心痛。作为一名乳腺外科医生，我希望在我的职业生涯里，尽我所能改善乳腺癌筛查和早诊率低的现象，与社区一起积极宣传，将这些信息普及化，同时为患者提供高质量的外科医疗，陪伴她们走过乳腺癌从治疗到康复的过程。