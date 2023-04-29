词条：不宁腿综合征

“不宁腿综合征”（Restless legs syndrome，简称RLS）是一种睡眠相关的肢体动作障碍，使人难以入睡或保持睡眠状态。患者会强烈渴望移动双腿，腿部还伴有不舒服的感觉。症状往往发生在人们休息时间，尤其是夜晚入睡时段。

出现不宁腿综合征的病因往往是因为健康亮红灯，例如缺乏铁质、肾脏问题、体内盐分失衡、动过肠胃手术、患风湿性关节炎，甚至是怀孕等。此外，研究人员怀疑这种状况与大脑化学物质多巴胺失衡有关，多巴胺的作用是传递控制肌肉运动的信息。

不宁腿综合征的常见症状包括：

·脚踝到膝盖部位有强烈不适感，不至于疼痛，但可能有蚂蚁在腿上爬或虫子在蠕动的感觉。

·患者会无法控制，不停地移动双腿以缓解不适。

·有些患者会尝试做其他体力活动来缓解症状。

·在入睡时经常不由自主地踢脚。

任何年龄层的人都可能患上不宁腿综合征，但随着年岁增长，患病风险会增加。患者以中年人居多，而妇女的患病概率较高，此综合征也有家族遗传的可能性，尤其是那些在40岁之前就开始发病的群体。

医生建议，有不宁腿综合征的人要确保体内水分充足，少喝含咖啡因饮料，不妨用温水洗澡或泡澡。经常轻揉按摩腿部，亦能缓解不宁腿综合征。若情况严重最好是求医，让医生诊断出确切病因，针对情况采取适当治疗方案。