微创介入疗法 治肝癌肿瘤

“微创”是介入肿瘤疗法的关键。与传统手术相比，微创治疗的优点包括侵入性较小，较安全，恢复期较短，疼痛较轻等优点。然而，不是所有癌症患者都适合接受这类治疗，须经过多学科的肿瘤医疗团队评估。常见的介入肿瘤疗法包括消融术和栓塞治疗。

读者问：

我患初期肝癌，有家族病史，是在检查中发现的。我听说针对癌症肿瘤，除了传统切除手术，还有一种叫“介入肿瘤疗法”的癌症治疗法。我想请问医生谁适合做这项“介入肿瘤疗法”治疗？是不是只有肿瘤小的病人可以考虑？癌症复发率有多高？

医生答：

介入肿瘤疗法是一种微创治疗，是属于介入放射学科（Interventional Radiology，简称IR）的一种癌症疗法，包括采用放射学与电脑断层扫描等方法，将导管引入患者体内，把药物直接送达肿瘤部位，完成精确治疗。与传统手术相比，这类介入肿瘤疗法对患者的侵入性较小，较安全，也因为伤口小疼痛会较轻。

蔡易修医生是黄廷方综合医院介入放射学和电脑断层扫描服务部主任兼顾问医生。（受访者提供）

“微创”（Minimally invasive）是介入肿瘤疗法的关键。与传统手术相比，微创治疗的优点包括：

－恢复期较短。

－风险较低，发病率也较低。尤其是无法动传统手术的重病患者，可在医生的建议下完成特定的介入放射疗法。

－手术费用往往较低（因住院时间较短，使用的治疗器材较少等。）

－因伤口小，疼痛可减轻，留疤的可能性较小。

常见介入肿瘤疗法：消融术和栓塞治疗

只要医生评估病患适合接受介入肿瘤疗法，这项治疗几乎适用于所有年龄层，包括许多无法接受侵入性治疗的年长与体虚的患者。然而，不是所有癌症患者都适合接受这类治疗。一般上，病人检测出有癌性肿瘤会由多学科的肿瘤医疗团队探讨患者的详细病况，包括治疗的最佳方法。这得依照个别病况而定，治疗涉及许多因素，如要考虑肿瘤的大小、数量、位置、关键结构，是否有癌细胞转移到身体其他部位或是出现合并症，以及患者的整体健康状况与受影响的器官。

消融术是其中一种介入肿瘤疗法。包括微波消融（Microwave Ablations，简称MWA）、射频消融术（Radiofrequency Ablation，简称RFA），以及在摄氏零下40度到零下20度进行的Cryo冷冻疗法。具体使用哪种消融术治疗方法取决于病患的情况。

一般上，微波消融对1到3公分大小的小肿瘤最有效，因为多数消融探针的治疗范围能覆盖这尺寸的肿瘤。较大的肿瘤周围往往有无法避开的身体结构或会增加治疗风险，且较难使用这项治疗。

另一种介入肿瘤疗法是采用栓塞治疗（Embolization）。医生会透过针孔大小的切口，以超声波将细长导管和导线穿过病患的腹股沟大动脉或手腕桡动脉。接着在X-光引导下，导管会沿着动脉到达肿瘤所在处，并将化疗药物和栓塞物质注入导管，阻断肿瘤血液供应。

多数病患需要花至少一到两小时完成栓塞治疗，而医生通常会使用局部麻醉抑或中度镇静剂。病患在这治疗过程中通常是清醒的，除非患者特别要求全身麻醉。接受治疗后，通常服用一般的口服止痛药即可。

值得一提的是，用于治疗肝癌患者的肝动脉化疗栓塞（Transarterial Chemoembolization，简称TACE）不完全取决于肿瘤大小。更多的是要考虑肿瘤的数量，从病患血管置入导管到肿瘤部位的困难度，以及肝脏功能的整体状况。

使用消融术的目的是治疗，TACE的目的则是控制病情。事实上，介入放射治疗也包括为临终患者提供姑息治疗，其目的不是治疗或控制病情，而是减少患者的疼痛与不适。

患者在接受介入肿瘤疗法后是否还需要做化疗，须经过肿瘤医疗团队包括肿瘤科医生的讨论。这主要得视肿瘤情况而定。为监测癌症复发的可能性，几乎所有病患都要继续复诊并做定期身体扫描。

若不幸癌症复发的情况发生，多数患者还是可以重复接受介入肿瘤疗法。要注意的是，有些体积较大的肿瘤得接受分阶段治疗，这通常是因为肿瘤病变情况太复杂，无法一次完全治疗。

治疗后仍要复诊与定期检测

无论是接受TACE或MWA治疗，患者都得留院观察至少一到两天，以监察器官功能没有恶化和出血的常规检查。

针对接受腹股沟大动脉插管的TACE治疗，患者在疗程后得静躺约6小时，接受手腕桡动脉插管的TACE治疗，在手术后不需要平躺。

出院后，患者还得复诊和定期做扫描检查，以继续监测任何疾病复发或新疾病部位出现的可能性。

提早发现癌症是关键。相关的筛查指导原则特别适用于具有慢性乙型肝炎感染，以及有酗酒等风险因素的患者。通常早期检测出的肿瘤，让患者有更多选择以找出最适合个人病况的有效方案。