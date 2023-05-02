为何戒烟那么难 医疗专家有妙方

烟瘾真的戒不掉吗？高达97%的吸烟者尝试自己戒烟都不成功。受访医生建议，通过戒烟辅助品如尼古丁替代疗法，同时配合心理层面的行为咨询，可双管齐下助成瘾者戒烟。医生强调，减少吸烟频率，并无法降低吸烟对健康的损害，抽得少仍会对身体造成持续性伤害。

吸烟是导致新加坡第10大死因——慢性阻塞性肺病的最常见风险因素，在本地约有25%的长期吸烟者患有此病。吸烟容易戒烟难，烟瘾真的戒不掉吗？

心理卫生学院戒瘾部副主任兼国立成瘾治疗服务专科顾问医生刘镇光接受《联合早报》访问时说，吸烟之所以令人上瘾，最主要原因是香烟中的尼古丁。刘医生说：“尼古丁的成瘾性更甚于海洛因和可卡因。许多人成功戒掉毒瘾或酒瘾，却很难停止吸烟。”

吸烟时，尼古丁在几秒钟内就会到达大脑，从而刺激多巴胺的释放，让人感到愉悦。随着时间增长，吸入的尼古丁越多，大脑产生的尼古丁受体就越多，人体对尼古丁的需求就越大，从而导致成瘾。

Doctor Anywhere全科医生林思源受访时说，吸烟会增加患肺癌的风险，也会降低肺活量，破坏帮助呼吸的气囊壁，使空气难以在肺部流动，还可能导致呼吸管肿胀，产生黏液，堵塞呼吸管。

林思源医生说戒烟可降低患癌风险。（Doctor Anywhere提供）

刘镇光医生认为烟瘾越早形成，就越难戒掉，最重要还是预防吸烟习惯的养成。（心理卫生学院提供）

减少吸烟频率，并无法减少吸烟对健康的损害。即使是少量吸烟，也会对人体造成持续性损害。对于原本健康的人来说，越早戒烟就越能降低患慢性呼吸道疾病的风险，而对于患有呼吸系统疾病者，戒烟也能预防肺功能进一步下降。

尼古丁替代疗法助改善戒断症状

戒烟要靠意志力，那么是否有必要寻求医疗专家的帮助？林思源医生指出，高达94%至97%的吸烟者尝试自己戒烟都以失败告终。这时，若咨询医疗专家建议，找出最理想的戒烟方式，或许有助成功戒烟。药剂师和医生会通过戒烟辅助品，如尼古丁替代疗法（Nicotine replacement therapy，简称NRT），同时配合心理层面的行为咨询，帮助成瘾者戒烟。

尼古丁替代疗法是通过长效、短效或组合产品提供可控量的尼古丁，以改善戒烟时的戒断症状，例如NRT喷雾剂能在30秒内提供最快的缓解。吸烟者只须在有吸烟欲望时，将它喷在舌头下或脸颊边即可。随着渴望的减少，逐渐减少喷洒次数，直到他们不需NRT来控制烟瘾。其他形式包括NRT口香糖，每当吸烟者有吸烟冲动时就嚼一嚼，口香糖一般在15分钟内起作用。另外还有NRT贴片，是一种粘性贴片，可持续16小时释放稳定剂量的尼古丁，帮助抑制烟瘾。

刘镇光医生解释，当人们试图戒烟时，会出现烦躁、沮丧等戒断症状。这时若通过贴片、口香糖、润喉糖或口喷剂等，摄入少量、可控的尼古丁，但没有香烟中的有害物质，有助减少戒断症状和缓解吸烟的欲望。

不过，林思源医生说，与所有药物一样，NRT也可能引起副作用，不过其副作用温和，耐受性好，如：使用贴片，皮肤可能受到刺激；过度咀嚼口香糖，可能出现下巴疲劳，口腔和喉咙疼痛；使用NRT喷雾剂则可能引起打嗝。若出现严重副作用，应联系医疗专家。

戒烟对健康有什么益处

吸烟几乎损害人体全部重要器官。林思源医生说，戒烟可降低患上12种癌症的风险，包括肺癌、喉癌、头颈部癌、食道癌、胃癌、结肠和直肠癌、肝脏癌、胰腺癌、肾脏癌、膀胱癌、子宫颈癌和急性骨髓性白血病。

一旦成功戒烟，可为身体带来以下改变：

▶大脑： 当尼古丁供应被切断，大脑将经历戒断，并发出渴望信息。一旦这些渴望和症状消退，多余的尼古丁受体就会消失，从而更容易坚持戒烟计划，同时降低中风风险。

▶心脏： 许多心脏疾病风险都会被逆转，如：血压几乎立即降低，重要器官的血流也在12周内得到改善，一年内患心脏病的风险减少达50%。

▶肺部： 戒烟两周内，呼吸更畅通。肺部的纤毛将开始重新生长并恢复正常功能，帮助身体抵御可能导致感染的呼吸道病原菌。

▶消化系统： 降低患消化性溃疡风险，加快已患疾病的愈合速度，还可减少患牙龈炎症和蛀牙风险。

▶肌肉和骨骼： 更多氧气被带到肌肉，使骨骼更强壮健康，同时减少骨折风险。

▶眼、鼻、喉： 视觉、嗅觉和味觉得以改善，患白内障的风险也会减少。

如何克制烟瘾再犯

刘镇光医生强调，烟瘾越早形成，就越难戒掉，最重要的还是预防吸烟习惯的养成。透过一系列的政策措施，如在销售点展示禁令，标准化包装和提高香烟的售价等，将有助阻止人们吸烟。另外也可通过学校教育， 防止年轻人染上吸烟习惯。他也分享了患者戒烟时最常遇到的挑战：

•克服吸烟冲动： 由于尼古丁易让人上瘾，烟瘾者的身体已习惯了这种成分，完全戒掉尼古丁会导致强烈的冲动和渴望，让人感到难以承受。这些冲动通常在三至五分钟内消失。

•应对戒断症状： 在戒烟后的前几周，戒烟者会出现戒断症状，如睡眠困难，注意力不集中，脾气暴躁，易怒、紧张等。一旦身体习惯了没有尼古丁，这些症状就会减轻或消失。大多数症状将在大约两周内消退。

•体重增加： 有些人在戒烟时体重会增加。平均而言，体重增加对健康几乎没有影响，即使体重增加，身体仍然会比继续吸烟更健康。人们还可考虑吃健康的食物或增加体育活动，作为戒烟计划的补充。

刘镇光医生提醒，重要的是，要识别和预测可能引发强烈渴望和冲动的潜在情况，并学会适当地管理。 “从长远来看，个人必须学会在没有吸烟的情况下过上健康和充实的生活。这可能需要很长的时间，因为这需要个人重新审视自己的生活，并调整和改变生活方式。”

针对过去曾尝试戒烟但不成功的人，刘医生说，烟瘾有时会在戒烟后的数月甚至几年后复发。身边人可以做的，就是尽早发现，并给予支持，鼓励他们采用各种方式戒烟，不要放弃。