突然变胖当心甲减作祟

患上甲减的人，由于甲状腺激素分泌不足，身体对脂肪和血糖的消化分解会放缓，新陈代谢放缓，能量消耗减少，而被储存的多余能量会导致脂肪堆积。

生活中，有些人会突然发现自己变胖了。尽管严谨遵守“管住嘴，迈开腿” 的减肥黄金准则，可是体重却不减反猛涨，减肥无效，甚至连喝水都会胖。遇到这种情形要提高警惕，这或许是“甲状腺功能减退症”（hypothyroidism，简称甲减）在作祟。

人们的甲状腺位于颈部前方，会分泌甲状腺激素。它透过血液调节其他器官的机能，属于内分泌系统中的一部分。正常情况下，甲状腺激素对人体多数器官起着关键作用，其功能主要是调节人体内的能量使用与新陈代谢，促进人们在婴儿及儿童时期的成长。甲状腺激素水平的变化或甲状腺异常生长，都可能导致疾病以及一系列的健康问题。其中一种常见的甲状腺疾病是甲状腺功能减退症。

患上甲减的人，由于甲状腺激素分泌不足，身体对脂肪和血糖的消化分解会放缓，新陈代谢放缓，能量消耗减少，而被储存的多余能量会导致脂肪堆积。同时甲减也会导致体内水分和钠，以及黏液性蛋白在皮下组织沉积。这种蛋白具有很强的吸水性，会促使水分在体内滞留，因为排不出去人就会显得“浮肿”。 这类“浮肿”在医学上称为“黏液性水肿” （myxedema），会造成体重增加。

甲减的其他临床表现包括疲劳，大脑思维迟钝，注意力难集中，记忆力下降，心率减慢，特别怕冷，便秘以及皮肤干燥等。

人们的甲状腺位于颈部前方，会分泌甲状腺激素。（iStock图片）

导致甲减的常见状況

导致甲减有以下几种常见状況：

1. 桥本氏甲状腺症（Hashimoto’s Thyroiditis）， 也称为慢性自身免疫性甲状腺炎。这是一种影响甲状腺的自身免疫性疾病。患者的免疫系统会产生攻击甲状腺细胞的抗体，如同把它们视为细菌、病毒或其他异物。这些抗体会导致甲状腺分泌的激素细胞死亡，进而使激素分泌减少。

虽然任何人都可能患上此病，但它最常见于中年女性。最主要的治疗方法是使用甲状腺激素替代疗法。目前尚不清楚是什么确切原因导致免疫系统攻击甲状腺，但发病可能与以下因素有关：遗传，环境诱因如受感染、压力或辐射，以及环境和遗传因素之间的相互作用。桥本氏甲状腺症是一些富含碘的地区出现甲减群体的主要原因。

2. 碘不足（即碘缺乏）也是导致甲减的原因之一。自从在食盐和其他食物中添加碘后，碘缺乏在本地和其他发达国家已经很少见。

3. 接受甲状腺功能亢进症治疗的病患，在放射疗法、甲状腺手术之后，也往往有甲减。

4. 特定药物可导致甲减，其中一种是含锂（lithium）的药，用于治疗某些精神疾病。

5. 脑下垂体前叶（anterior pituitary）缺少足量的促甲状腺激素（thyroid stimulating hormone，简称TSH）。这情况也称为中枢性甲状腺功能减退症。

6. 不属于桥本氏甲状腺症的甲减状况，如亚急性甲状腺炎（subacute thyroiditis）、产后甲状腺炎 ( postpartum thyroiditis) 、里德尔甲状腺炎 ( Riedel’s thyroiditis)。

●亚急性甲状腺炎：最常见的甲状腺疼痛疾病之一。导因通常是因为病毒感染，此病属自限性（self-limiting）疾病，即甲状腺功能大多最终能恢复正常。有非常少数患者会患有永久性甲减症，需长期接受甲状腺激素替代治疗。

甲减的临床表现包括疲劳，大脑思维迟钝及注意力难集中等。（档案照）

●产后甲状腺炎：属于无痛的甲状腺炎，多发生在产后的一年内， 属于自身免疫性疾病。典型临床过程表现为甲亢甲减双相型。甲亢期发生于产后半年内，维持一到两个月，表现为心悸、情绪激动、怕热、乏力等。甲减期则发生在产后三到八个月，持续四到六个月，表现为疲乏无力，注意力不集中，便秘，肌肉关节疼痛僵硬等。恢复期发生在产后六到12个月，但约20%到40%患者可持续面对甲减症，需长期接受甲状腺激素替代治疗。

●里德尔甲状腺炎：是罕见的慢性甲状腺炎症疾病，其特征是患者的甲状腺可能形成致密的纤维化组织并可能导致甲状腺功能异常。其病因未知，在多数情况下，患者可以保持甲状腺功能正常，但约30％患者会面对永久甲减，需要长期的甲状腺激素替代治疗。

很幸运的是，甲减是可以通过血液检测发现的。患者也可以采用高效安全的甲状腺激素替代疗法。要强调的是，甲减患者一定要坚持服药，并通过定期监测甲状腺功能，以确保把甲状腺激素水平控制在正常范围内。这也是为什么医生在治疗肥胖症前，会建议检测甲状腺激素的水平，及时诊断甲减，再适当通过甲状腺激素的替代治疗，使减肥事半功倍。大部分患者的甲减得到控制后，体重就会慢慢恢复正常。

其中有一部分患者的体重还是偏高，就得注意饮食，适度锻炼，培养健康生活方式，维持充足睡眠，以促进身体代谢及保持身体健康。（二之一）

（预告：下期医生将解开甲状腺激素治疗的迷思。）